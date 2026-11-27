La organización de Miss Universo Costa Rica descartó que la eventual realización del certamen internacional en suelo costarricense en 2027 vaya a implicar un desembolso de recursos por parte del Poder Ejecutivo, asegurando que el respaldo gubernamental será exclusivamente de carácter institucional.

Así lo confirmó a La Nación Yessenia Ramírez, directora de Miss Universo Costa Rica, tras ser consultada sobre el alcance de la participación gubernamental en el concurso.

Ramírez afirmó que el acompañamiento del gobierno se limitará al apoyo institucional, descartando cualquier transferencia de dinero.

“Tenemos apoyo de parte del gobierno en la parte institucional, en la articulación, en lo que les compete a ellos, y espero que todos podamos trabajar juntos”, expresó.

Ante la pregunta directa de si la producción recibirá financiamiento estatal, respondió: “Es institucional. ¿Apoyo económico en qué sentido? ¿Que el Gobierno nos va a dar dinero? No”.

La directora Yessenia Ramírez encabeza las gestiones para que Costa Rica albergue la edición 76 de Miss Universo en 2027. (redes/Instagram)

Instituto Costarricense de Turismo y Ministerio de Cultura como posibles aliados

Durante una conferencia de prensa de este martes 27 de noviembre, Ramírez señaló la posibilidad de que el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) sean las entidades aliadas para llevar a cabo el certamen.

Aunque indicó que la lista oficial de instituciones participantes se dará a conocer en una conferencia de prensa posterior, aseguró que lleva cerca de un año gestionando acercamientos con el sector público y que insistirá en sumar a ambos sectores, al considerar que son responsables de proyectar la imagen del país.

“Le puedo decir que yo esperaría, y son las puertas que voy a seguir tocando, porque esperaría que sean las instituciones que nos acompañen. Yo creo que el Instituto de Turismo y el de Cultura son los principales que deberían acompañar este proyecto, y espero que así sea”, expresó Ramírez.

La directora enfatizó que, si bien el montaje del certamen responde a una iniciativa privada, el respaldo logístico, de seguridad y de orden de estas instituciones resulta indispensable para atender adecuadamente a los visitantes internacionales y capitalizar el retorno turístico y económico que dejaría el evento para Costa Rica.