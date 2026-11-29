La representante de Cuba en Miss Universo 2026, Mia Dio, publicó un video desde la cama de su habitación en Puerto Rico, donde confesó que se encuentra sumamente agotada tras concluir su participación en el certamen internacional.

A pesar de haber alcanzado un lugar dentro del Top 12 de la competencia, la modelo explicó con franqueza que el desgaste acumulado de las últimas semanas la ha llevado a pausar su agenda social y priorizar el descanso físico, al punto de evitar salir incluso a compromisos o invitaciones en la isla.

En la grabación, Mia Dio aclaró que, aunque horas antes había compartido una fotografía en traje de baño, la realidad de sus días posteriores al concurso transcurre prácticamente sin moverse de su cuarto, enfocada en dormir y consentirse con distintos antojos gastronómicos.

“Sé que publiqué una foto en bikini, pero en realidad yo no he salido de esta habitación. Me he comido un plato de sushi, una hamburguesa, tostones, guacamole… Me ha costado, he dormido demasiado. No tengo ganas ni de salir de esta habitación. O sea, literalmente estoy aquí yo: ‘¡Ah, voy a pasear!’. Sí, voy a pasear de mi cama a la nevera, o sea, pasear nada”, relató con humor.

Posteriormente, la cubana volvió a dejarse ver disfrutando de la playa en Puerto Rico y aseguró encontrarse bien, reiterando que estos días los dedica por completo a recobrar energías y cuidar su bienestar personal tras la intensa experiencia vivida en Miss Universe.