Mia Dio, Miss Universo Cuba 2026, compartió un emotivo video en el que, entre lágrimas, reveló que fue hospitalizada de emergencia tras sufrir un fuerte quebranto estomacal en medio de la concentración del concurso.

Según relató la propia reina de belleza, el malestar comenzó desde el martes luego de ingerir una comida que le cayó mal, situación que intentó sobrellevar sin alertar a la organización ni al público hasta que su organismo colapsó.

“Anoche fui hospitalizada porque me cayó muy mal una comida el martes y estuve bregando con esos síntomas en silencio y sola, hasta que ayer mi cuerpo no daba para más y finalmente la gente se dio cuenta y me llevaron al hospital. Literalmente no podía caminar por el dolor de estómago que tenía”, explicó Dio.

Al borde del llanto, la modelo abordó las interrogantes de quienes se preguntaban por qué ocultó su condición médica durante varios días en lugar de solicitar atención inmediata, asegurando que su silencio respondió al profundo sentido de responsabilidad que siente hacia su país.

“Mucha gente no entiende por qué yo no dije nada por mucho tiempo, que literalmente sufrí esta semana en vez de pedir ayuda. Y la realidad es que yo tengo un compromiso con mi pueblo muy grande”, confesó la candidata.

León señaló que su principal motivación en la competencia es proyectar una imagen positiva y de esperanza para los cubanos a través de su desempeño y de símbolos como su traje típico, inspirado en las Damas de Blanco.

“Hoy más que nunca sabemos de los titulares de las noticias cuando se habla de Cuba; se habla del momento difícil que están viviendo en la isla, pero algo bonito está pasando”, expresó la modelo.

“A través de todo mi esfuerzo y de mi equipo, también se está hablando de las mujeres cubanas en el Miss Universe: mujeres finas, elegantes, educadas, mujeres que le están dando esperanza a su pueblo, que cambie por un segundo el titular a algo positivo”, agregó.

Pausa obligada en la agenda del certamen

Debido a la hospitalización y al reposo médico indicado, Miss Universo Cuba 2026 tuvo que ausentarse temporalmente de las actividades oficiales del certamen.

“Hoy estoy perdiendo las actividades, hoy no puedo ir abajo a compartir con los misólogos, con mis otras compañeras, y estoy aquí encerrada y me hace sentir un poquito inútil, pero entiendo que es parte del proceso”, aseguró.

Finalmente, la concursante aseguró que confía en recuperarse por completo, gracias al descanso para reincorporarse cuanto antes a la competencia.

“Mañana sí o sí voy a bajar y continuar con todas las actividades. Confío en Dios, confío en este descanso y confío en que mañana será un buen día... No se olviden de mí, por favor, y mañana los espero con mucha alegría y mucho agradecimiento”, concluyó.