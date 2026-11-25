Pese a la disputa de las dos facciones que administran la franquicia internacional de Miss Universo, la organización costarricense sostiene que los planes para albergar en nuestro país la 76.ª edición del certamen en 2027 siguen firmes.

En declaraciones brindadas al medio digital CR Hoy, la directora nacional de Miss Universo Costa Rica, Yessenia Ramírez, aseguró que el equipo local posee documentación contractual que avala el anuncio realizado la noche del martes 24 de noviembre al cierre de la gala en Puerto Rico.

Las palabras de Ramírez se dan en el contexto de que las franquicias Miss Universe East y Miss Universe West anunciaron dos anfitriones diferentes para el concurso del próximo año. La primera manifestó que será Vietnam, mientras que la segunda afirmó a Costa Rica.

“Contamos con un contrato que nos respalda y con la confirmación oficial de Miss Universo. Cualquier diferencia interna de la organización deberá ser resuelta por ellos. Nuestra posición es clara: vamos a defender y priorizar, por encima de cualquier interés, la reputación y el bienestar de Costa Rica”, manifestó Ramírez al medio digital.

La vocera evitó adelantar detalles específicos sobre la logística o el recinto definitivo de la gala final, indicando que esa información se dará a conocer en una conferencia de prensa cuya fecha aún está por definir.

La Nación mantiene abierta una consulta por WhatsApp a Yessenia Ramírez, directora de Miss Universo Costa Rica, para conocer su postura ante el comunicado publicado en la cuenta de Facebook de Miss Universo y aclarar la situación; sin embargo, al cierre de esta nota no se ha obtenido respuesta.