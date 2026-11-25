La gala final de Miss Universo 2026 entró en su momento culminante este martes 24 de noviembre con el anuncio oficial de las cinco finalistas que superaron el desfile en traje de gala y quedaron a un paso de la corona universal.

Luego de una pasarela marcada por la elegancia, en la que las 12 semifinalistas desfilaron acompañadas por un coro infantil que interpretó You Are So Beautiful, el panel evaluador redujo nuevamente la competencia para definir a las candidatas que disputarán la decisiva ronda de preguntas.

El cuadro del Top 5 quedó conformado por las representantes de Filipinas, Nueva Zelanda, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico.

Con este corte se despidieron de la competencia las delegadas de Chile, Estados Unidos, Cuba, Colombia, Nicaragua, República Democrática del Congo y Francia, quienes habían formado parte del grupo de 12 semifinalistas de la edición.

Las cinco clasificadas enfrentarán ahora el reto final frente al micrófono, instancia en la que sus respuestas ante el jurado serán determinantes para definir a la sucesora de la mexicana Fátima Bosch al cierre de la velada.