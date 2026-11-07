Miss República Dominicana sufre accidente de tránsito poco antes de viajar a Miss Universo

Miss Universe República Dominicana, Melissa Núñez, y la preparadora de reinas de belleza Magali Febles, resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido el viernes 6 de noviembre en la avenida Núñez de Cáceres, en el sector El Millón, en Santo Domingo, República Dominicana. El percance ocurrió dos días antes de que la reina de belleza viajara a Miss Universo.

Según publicó el periódico dominicano Diario Libre, el vehículo en el que viajaban ambas mujeres se volcó por circunstancias que todavía no han sido esclarecidas.

Personal de emergencia acudió al lugar para ofrecerles asistencia. La reina de belleza sufrió laceraciones superficiales en el brazo derecho, específicamente en el antebrazo y la muñeca. Por su parte, Febles manifestó dolor de cabeza y molestias en el costado derecho del cuerpo, aunque no presentaba señales visibles de traumatismos.

Ambas fueron trasladadas a un centro médico privado del Distrito Nacional para recibir una evaluación más exhaustiva.

De acuerdo con la información publicada por Diario Libre, no se reportaron otras personas heridas en el accidente.

Llegada de la participante al concurso podría cambiar de fecha

El accidente de Núñez podría cambiar su fecha de llegada a Puerto Rico, país sede de la edición 75 edición de Miss Universo. Miss República Dominicana tenía previsto aterrizar el 8 de noviembre.

La reina de bellezatenía programado llegar el 8 de noviembre, cuando iniciará oficialmente la concentración de candidatas y serán recibidas en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín.

“No obstante, su llegada estará sujeta a su evolución y condición de salud”, comunicó su equipo de trabajo mediante declaraciones escritas. También se informó que se dará “actualización sobre su traslado a Puerto Rico y su eventual integración a las actividades oficiales del certamen”.

Participante de Costa Rica

Mariale Acosta representará a Costa Rica en el certamen. (JUAN CALIVA IG:@_CALIVA_/Ricardo Aguirre/Gente OPA)

Para la edición 2026 del certamen de belleza universal, la representante de Costa Rica, es Mariale Acosta, quien ya está en Puerto Rico, país al que llegó desde el lunes 2 de noviembre.