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Miss República Dominicana sufre accidente de tránsito poco antes de viajar a Miss Universo

Melissa Núñez tenía planeado viajar a Puerto Rico, sede del concurso, el 8 de noviembre. Percance podrá afectar

Miss República Dominicana, Melissa Núñez, de 28 años, sufrió un accidente de tránsito poco antes de viajar al Miss Universo.
Miss República Dominicana, Melissa Núñez, de 28 años, sufrió un accidente de tránsito poco antes de viajar al Miss Universo. Instagram

El Nuevo Día / Puerto Rico / GDA y Fernanda Matarrita Chaves