Miss Bulgaria queda fuera de Miss Universe: ¿A qué se debe?

La delegación de Bulgaria confirmó su retiro oficial de Miss Universo luego de que su representante, Ana-Maria Babau, sufriera un grave percance vial que le causó lesiones incompatibles con su participación en las etapas finales del concurso internacional.

A través de un pronunciamiento oficial emitido por la organización nacional del país europeo, los directores de la franquicia explicaron la imposibilidad de que la reina de belleza se incorpore a la concentración que reunirá a las aspirantes en Puerto Rico.

“Tras meses de dedicada e inspiradora preparación para el escenario mundial de Miss Universe 2026 en Puerto Rico, el destino nos ha puesto frente a una prueba inesperada. Debido a un accidente automovilístico, nuestra radiante Miss Universe Bulgaria, Ana-Maria, no se encuentra actualmente en una condición física que le permita participar en las próximas finales”, detalló la entidad en su comunicado.

El comité enfatizó que la prioridad absoluta de la franquicia se centrará en el bienestar médico y emocional de la joven durante su proceso de convalecencia, dejando de lado cualquier compromiso escénico o competitivo.

“Para nosotros, la salud, la seguridad y la total recuperación de nuestras reinas están por encima de cualquier título, corona o certamen. En este momento, la misión más importante de todos nosotros es rodear a Ana-Maria de cuidado, amor y paz para que pueda recuperarse”, manifestaron los directores búlgaros.

Asimismo, la organización aprovechó el mensaje para extender una solicitud directa tanto a la prensa como a los fanáticos de los concursos de belleza para no interferir en la recuperación de la modelo: “Nos dirigimos a los medios de comunicación y a sus numerosos seguidores con una sincera petición de comprensión, empatía y respeto a su privacidad durante este momento tan delicado para ella y su familia”.

Pese a la forzada cancelación de su viaje a la isla caribeña, la organización ratificó su respaldo hacia la reina y descartó desconocer su triunfo en el certamen local.

“Para toda Bulgaria y para nuestra organización, Ana-Maria es y seguirá siendo nuestra verdadera Miss Universe Bulgaria 2026: un símbolo de belleza, fortaleza de espíritu y dignidad. La apoyamos incondicionalmente y creemos firmemente que sus mejores días aún están por venir. ¡Ana, estamos contigo en cada paso del camino hacia tu recuperación!”, puntualizó el pronunciamiento.

El retiro de la delegada búlgara coincide con otro hecho ocurrido en el Caribe, donde la representante de República Dominicana, Melissa Núñez, y la preparadora Magali Febles también sufrieron un vuelco automovilístico en Santo Domingo, aunque la reina caribeña únicamente reportó laceraciones menores en su brazo.