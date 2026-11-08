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Miss Bulgaria queda fuera de Miss Universe: ¿A qué se debe?

La delegada europea Ana-Maria Babau no podrá viajar a la competencia internacional en Puerto Rico

Los directores del certamen en Bulgaria solicitaron a la prensa y al público respetar la privacidad y el proceso de recuperación de Miss Bulgaria 2026.
Los directores del certamen en Bulgaria solicitaron a la prensa y al público respetar la privacidad y el proceso de recuperación de Ana-Maria Babau, Miss Bulgaria 2026. Instagram
Valeria Yuliana Arce Orozco