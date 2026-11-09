AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Viva

Miss Australia renuncia a horas del inicio de Miss Universe 2026: revela la razón tras su salida

Victoria Amerson justificó su salida ante la urgencia de proteger su salud física y emocional

La delegada austriaca se retiró de Miss Universe 2026 antes del inicio oficial. Su decisión prioriza el tratamiento de un problema de salud.
La delegada austriaca se retiró de Miss Universe 2026 antes del inicio oficial. Su decisión prioriza el tratamiento de un problema de salud. MissUniverse.org
El Nuevo Día / Puerto Rico / GDA