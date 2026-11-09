Miss Australia renuncia a horas del inicio de Miss Universe 2026: revela la razón tras su salida

La representante de Austria, Victoria Amerson, abandonó la competencia de Miss Universe 2026 a pocas horas de iniciar la concentración oficial en Puerto Rico.

El anuncio ocurrió por medio de un comunicado en sus redes sociales. En el mensaje confirmó su retiro formal del certamen de belleza internacional. Amerson justificó su salida ante la urgencia de proteger su salud física y emocional.

La delegada austriaca expresó que tomó la decisión con hondo pesar. Indicó la necesidad de guardar fidelidad a sus propios valores y bienestar personal. Afirmó que durante esta etapa conoció sus límites de resistencia. Señaló que visualiza adelante un porvenir sólido y lleno de tranquilidad.

Al inicio del proceso, Amerson esperaba una experiencia basada en el empoderamiento y el crecimiento personal. Representar a su nación constituía un orgullo para ella. Sin embargo, la modelo aseguró que enfrentó una realidad opuesta a sus expectativas.

En su declaración expresó que experimentó un ambiente de presión, control y falta de autonomía personal. Estas situaciones le provocaron frustración constante.

Amerson explicó que la carga de estrés causó la reaparición de un padecimiento de salud previo, el cual requirió mucho esfuerzo de superación en el pasado.

La modelo agradeció el respaldo a sus seguidores y a su país. Recalcó que su bienestar integral está en primer lugar de prioridades.

La gala final del certamen se celebrará el martes 24 de noviembre. La sede del evento es el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.