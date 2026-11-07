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Viva

Mimi Ortiz revela la razón por la que su hijo va a terapia psicológica

La presentadora contó cómo está afrontando una nueva etapa en la vida de su pequeño

Mimi Ortiz, presentadora de Sábado feliz.
Mimi Ortiz contó que ella y el padre de su hijo buscaron orientación psicológica tras notar cambios en el comportamiento del pequeño. redes
Fátima Jiménez