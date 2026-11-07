Mimi Ortiz revela la razón por la que su hijo va a terapia psicológica

La presentadora de televisión Mimi Ortiz reveló, durante una dinámica de preguntas con sus seguidores en redes sociales, que su hijo de cuatro años recibe acompañamiento psicológico.

Una persona le consultó si el niño iba a terapia y la comunicadora explicó que tanto ella como el papá habían notado cambios en su comportamiento, por lo que decidieron buscar orientación profesional.

“Casualmente en este momento estoy en ese proceso con Jay porque hemos notado el papá y yo algunos comportamientos que hemos dicho como: ‘¿Será que necesita ayuda?’ Nada grave, nada grave gracias a Dios, pero sí un comportamiento fuera de su comportamiento natural”, relató.

Ante esas inquietudes, acudieron a la psicóloga de la escuela del pequeño. Según contó la presentadora, el miércoles tuvieron una reunión con la profesional para conversar sobre lo que estaban observando.

“Gracias a Dios todo está perfecto, pero sí ocupamos un poquito de guía porque ya él está entendiendo que sus papás están separados”, explicó.

La presentadora Mimi Ortiz explicó que su hijo ha comenzado a hacer preguntas sobre la separación de sus padres, por lo que buscaron apoyo para saber cómo responderle. (Tomada de redes sociales /Archivo.)

Las preguntas de su hijo la llevaron a buscar ayuda

Ortiz recordó que el niño tenía apenas dos años cuando ella y el padre del menor se separaron. Ahora, cerca de cumplir los cinco años, ha empezado a plantear nuevas preguntas sobre la situación familiar.

“Son pregunticas que yo no sé cómo contestarle”, expresó.

La presentadora señaló que esas dudas la llevaron a pedir apoyo para saber cómo conversar con él. Según su testimonio, el acompañamiento también les permite a los adultos contar con herramientas para responder a las inquietudes del niño.

“Y entonces pedí ayuda profesional y ahorita estamos con la psicóloga superbien. Ella nos va guiando en toda la comunicación asertiva”, concluyó.