La creadora de contenido Mía Fink reapareció en redes sociales para revelar que vivió una grave emergencia médica durante los días en que estuvo ausente en sus redes sociales.

En un extenso mensaje publicado en Instagram, la joven describió los días previos como “posiblemente la semana más traumática y horripilante” que ha atravesado, tanto por el impacto físico como por el desgaste emocional.

Según detalló, todo comenzó con una complicación en su sistema respiratorio.

“Tuve una complicación severa con mi respiración y mi pecho, por lo cual se me trasladó a un centro médico. Ahí mismo colapsé y solo recuerdo que en un momento cerré mis ojos, los abrí y me encontraba con vías en mis brazos y muchos aparatos médicos”, relató.

Posteriormente, el personal médico le informó que había pasado cerca de dos días inconsciente. “Así es, 48 horas dormida. Fue sumamente complejo y complicado”, agregó.

Durante su testimonio, Fink también vinculó su estado emocional con una situación de persecución política que asegura enfrentar y confirmó que el caso ya está en manos de las autoridades.

“Dada la situación de la persecución política (entiendo que ya está en trámite la investigación correspondiente conforme a las denuncias que interpuse)”, escribió, sin profundizar en los detalles legales del proceso.

La creadora de contenido señaló que esta experiencia límite la llevó a replantearse sus prioridades personales.

“Me empecé a preguntar que si yo me dedicara a mí misma de la forma que me dedico a este hermoso país, que me dedico a las causas por las que lucho, que me dedico a las personas que amo, etcétera, quizás todo sería mejor y distinto para bien”, expresó.

Mía Fink reapareció en redes sociales tras enfrentar una complicación de salud. (Albert Marín)

¿Cómo será su regreso a las redes sociales?

Aunque aseguró que retomará sus actividades públicas, Fink advirtió de que establecerá límites claros para proteger su salud y evitar un nuevo desgaste.

“Poco a poco voy a reaparecer públicamente. Me tomo mi tiempo. Será muy gradual, al igual que mi participación en redes sociales. De antemano, no volveré a la misma dinámica de antes”, adelantó.

Pese al cambio de ritmo, dejó claro que mantendrá su postura frente a los temas sociales que defiende.

“Efectivamente, seguiré siendo contundente y directa con lo que creo, pero a la vez sabré poner mis límites sanos y tomar medidas de autocuidado para evitar cualquier desgaste”, manifestó.

En esta etapa de recuperación, explicó que se ha refugiado en la música y la escritura —volviendo a tocar guitarra y redactando poesía, canciones y textos analíticos— mientras agradece las muestras de apoyo recibidas.

“Estoy bien, estoy a salvo, estoy acompañada, estoy segura. Eso es lo importante”, concluyó.