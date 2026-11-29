La creadora de contenido Mia Fink compartió una nueva actualización sobre cómo transcurren sus primeros días de recuperación fuera del centro médico tras superar una delicada emergencia médica que la mantuvo hospitalizada días atrás.

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, la joven mostró parte de su rutina actual enfocada en el reposo absoluto y en retomar actividades que le generan bienestar emocional, señalando que la música ha sido uno de sus principales refugios tras salir del internamiento.

“Con esta canción de fondo tan linda y hecha por artistas nacionales, les comparto un poco de mis últimos días después de salir del hospital. Muchísimo descanso y recuperar todo eso que me llena. La música primordialmente. Poco a poco vamos sacando la sonrisa otra vez”, escribió.

En su mensaje, Fink también se refirió a las secuelas físicas visibles que aún conserva en su cuerpo producto de la atención de emergencia recibida, asegurando que, lejos de afectarla, las asume como un recordatorio de resiliencia personal.

“Aún con marcas de las vías en mis brazos. El material que utilizan para adherirlas y que no se caigan parece que es bastante difícil de quitar. Pero bueno, cuando miro hacia mis brazos y noto esas marcas que aún no se quitan, pienso que son algo así como la prueba de que soy valiente, y que puedo superar mis miedos y las adversidades que se presenten”, expresó.

El origen de la emergencia

La publicación llega días después de que la joven reapareciera públicamente para explicar el motivo de su ausencia en plataformas digitales.

Según relató el pasado martes 25 de noviembre, sufrió una severa complicación respiratoria y en el pecho que provocó su colapso al ingresar al hospital, donde permaneció 48 horas inconsciente.

En aquel testimonio, Fink calificó lo vivido como la semana más traumática que ha atravesado y vinculó parte de su desgaste emocional con presuntas situaciones de persecución política que, según afirmó, ya fueron denunciadas ante las autoridades correspondientes.

Asimismo, adelantó que su retorno a la esfera pública será gradual y bajo límites más estrictos para resguardar su salud.