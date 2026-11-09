Melissa Mora publicó video con su novio y disipó las dudas que muchos tenían sobre su relación

La modelo y empresaria Melissa Mora aprovechó el domingo para compartir una imagen que muchos estaban esperando: un video suyo con su nuevo novio.

La grabación la publicó la ramonense en sus historias de Instagram, junto con otras fotos que se tomó con varias amistades durante la celebración del cumpleaños de una amiga.

La publicación que subió a las historias de la popular red social es un clip corto donde se ve al hombre dándole un beso en la mejilla mientras ella mira sonriente a la cámara.

De acuerdo con el periódico La Teja, el novio de Mora se llama Randy González Chamorro y pocas veces lo muestra en redes sociales, por lo cual disipó muchas dudas de seguidores que han preguntado por su relación.

El diario agregó que él es unos años menor que la modelo. Además, señaló que González es un comerciante y ganadero de San Carlos.