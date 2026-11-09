Melania Villalta se suma a ‘Mira quién baila’ y ya tiene un reto que la sacará de su zona de confort

La modelo Melania Villalta regresará a Teletica, pero esta vez en la pista de Mira quién baila (MQB) como invitada especial de la novena gala, que se realizará este domingo 15 de diciembre.

La propia Villalta confirmó la noticia mediante un video en sus redes sociales, donde expresó la emoción que le genera asumir este nuevo reto.

La modelo reconoció que una publicación que compartió días atrás confundió a algunos de sus seguidores, quienes pensaron que anunciaría su regreso a un certamen de belleza.

“En esta ocasión no estaba hablando de un certamen de belleza, estaba hablando de baile, que es otra faceta mía que ustedes ya conocen también. Y ahora sí, es oficial, nos vemos en la novena gala de Mira quién baila. ¡Qué emoción!”, comentó.

Para esta presentación, Villalta tendrá como compañero al bailarín español Iñaki Sáenz, quien anteriormente formó pareja con Majo Ulate durante la competencia.

Con este anuncio, Melania Villalta confundió a sus seguidores sobre lo que venía en su semana. (Instagram)

Además, reveló que el ritmo que deberá aprender es el jive, un género que, según reconoció, nunca había bailado ni conocía en profundidad.

“Honestamente, en mi vida había escuchado de este género... Ustedes saben que yo soy un poquito más como de perreo. Pero esa es otra cosa que quiero que sepan; esto es un reto desde cero, yo no tengo ni idea de la técnica, de nada, pero lo vamos a sacar”, afirmó.

La modelo adelantó que comenzó los ensayos este lunes y que compartirá con sus seguidores parte de la preparación y la experiencia de participar en el programa.