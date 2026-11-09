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Viva

Melania Villalta se suma a ‘Mira quién baila’ y ya tiene un reto que la sacará de su zona de confort

El próximo domingo 15 de diciembre, la presentadora estará como invitada en el programa

Melania Villalta
Melania Villalta bailará junto al español Iñaki Sáenz. Instagram
Fiorella Montoya