El actor y cineasta Mel Gibson se encuentra en Costa Rica. La Dirección General de Migración y Extranjería confirmó este martes 24 de noviembre a La Nación que el artista ingresó al país el 22 de noviembre y que, al momento de la consulta, no registraba una salida del territorio nacional.

Gibson es actor, director y productor. Nació el 3 de enero de 1956 en Peekskill, Nueva York, Estados Unidos, y se trasladó con su familia a Australia, donde comenzó a construir la carrera que lo convertiría en una estrella internacional.

Su reconocimiento mundial llegó con las sagas Mad Max y Arma mortal (Lethal Weapon), que lo consolidaron como uno de los rostros más conocidos del cine de acción.

Uno de sus mayores hitos fue Corazón valiente (Braveheart, 1995), película que dirigió y protagonizó en el papel del líder escocés William Wallace. La producción ganó cinco premios Óscar, incluidos mejor película y mejor dirección, y le dio a Gibson dos estatuillas como productor y director.

Más adelante dirigió y produjo La pasión de Cristo (2004) y Hasta el último hombre (Hacksaw Ridge, 2016).

El vínculo de Gibson con Costa Rica se remonta a años atrás: en 2007, el actor adquirió una propiedad frente a playa Barrigona, en Nicoya, Guanacaste, por unos $25,8 millones.

El complejo, que incluye tres viviendas, fue puesto posteriormente a la venta; sin embargo, no se ha confirmado si el cineasta conserva la propiedad o si se hospeda ahí durante esta visita.

En 2004, Gibson dirigió y produjo 'La pasión de Cristo'. (Archivo. )