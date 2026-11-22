Maribel Guardia vive una nueva pesadilla después de que se dio a conocer en redes sociales que presuntamente existe un video en el que su hijo, Julián Figueroa, aparece muerto.

Guardia ha pasado por varios tragos amargos desde el fallecimiento de su hijo en 2023, no solo por su pérdida, sino por el pleito legal que sostiene con su exnuera Imelda Tuñón, madre de su nieto José Julián, a quien no ve desde hace meses.

Para la actriz y cantante costarricense, la peor pesadilla de una madre que pierde a su hijo es que existan videos de su ser querido fallecido. Así lo compartió con la prensa y, aunque no deseaba hablar del tema, se sinceró diciendo que cuando Julián perdió la vida, pasó por su mente que le podían tomar un video de su cuerpo sin vida.

“Sí, es la peor de mis pesadillas, ¿sabes? de todas las mamás, que le hayan hecho un video a tu hijo. Cuando pasó eso pensé: ‘Dios mío, es que a todos les hacen videos, a todos los artistas que he visto yo, sobre todo cuando les hacen las pruebas, los graban desnudos’. Hay unos videos devastadores que creo que es la pesadilla más grande para una mamá”, expresó.

Maribel Guardia acudió a la Fiscalía

Guardia confirmó que ya actuó legalmente por si en verdad existiera el video. Un reportero que afirmó haberlo visto sería citado a declarar sobre el asunto.

“Bueno, lo va a hacer la fiscalía y no es nada contra el reportero, pero pues es para ver si de verdad existe este video”, comentó.