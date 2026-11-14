Maribel Guardia entregó un detalle especial a su sobrina para su boda

La actriz y cantante Maribel Guardia entregó un detalle especial a su sobrina, Maribel García, para su matrimonio, según consta en una publicación compartida entre ambas en Instagram.

El obsequio consistió en el vestido de novia que Guardia utilizó durante su boda civil con Marco Chacón en 2010, prenda que la joven lució en su propia ceremonia.

“Ay, qué lindo, en verdad me tocó el corazón verte en mi vestido. @belagool te veías perfecta, eres una niña tan especial, te adoro Mari y le pido a Dios que tú y Daniel estén bendecidos por siempre. Eres la novia más linda que he visto”, escribió la artista en la plataforma.

Por su parte, García replicó la publicación en sus historias de Instagram y agradeció el gesto de su tía. “De verdad para mí fue un detalle tan precioso que mi tía me heredara este vestido, el mismo que usó ella en la boda civil”, citó la novia.

Maribel García aparece en Instagram bajo el usuario @belagool y se presenta en su perfil como periodista deportiva. En esa misma cuenta digital, la comunicadora conserva fotografías junto a futbolistas como Marcelo, David Beckham y Kaká.