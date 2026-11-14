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Maribel Guardia entregó un detalle especial a su sobrina para su boda

La periodista deportiva Maribel García agradeció el gesto de su tía tras contraer matrimonio y compartió los mensajes en Instagram

Maribel Guardia sorprendió a su sobrina Maribel García con un obsequio especial para su boda, según publicaron ambas en Instagram.
Maribel Guardia sorprendió a su sobrina Maribel García con un obsequio especial para su boda, según publicaron ambas en Instagram. Video Maribel Guardia / Video belagool
Marianela Arias Vilchez