¿Maribel Guardia pidió una prueba de ADN para su nieto? Esto dijo la actriz

La artista costarricense Maribel Guardia hizo una importante aclaración relacionada con el caso que la enfrenta con su exnuera Imelda Garza Tuñón y que la mantiene alejada de su único nieto, José Julián.

En una publicación en redes sociales, la tica radicada en México explicó que, por recomendación de sus abogados, no brindará declaraciones ni comentarios respecto a los procedimientos judiciales que están en curso.

Además, aprovechó el comunicado oficial para aclarar de manera tajante que no ha solicitado ni solicitará una prueba de ADN para su nieto. “Para mí basta verlo para reconocer que es hijo de mi hijo Julián”, aseveró la intérprete.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

