La reina de belleza costarricense Mariale Acosta enfrentó un inconveniente con su traje nacional segundos antes de salir al escenario de Miss Universo 2026, lo que le dificultó caminar durante el desfile de la noche del sábado 21 de noviembre.

La modelo habló sobre lo sucedido en un video publicado en sus redes sociales, en el cual explicó que una parte de la estructura de su vestuario se dañó y provocó que la tela se enredara entre sus piernas.

“Viví un momento un poquito retador que está bien, es parte de. Yo soy de las que piensa que Dios a veces nos pone retos o pruebas en el camino”, dijo.

“Mi ranita se arruinó, una pequeña parte de la estructura que separaba la tela de mis piernas, entonces se me enredaba la tela en mis piernas y, pues, para mí fue un poco retador caminar, pero era eso o no salir”, agregó.

La Miss Universe Costa Rica 2026 hizo referencia al peso del vestuario y al significado que tenía para ella representar al país en esa presentación.

“La rana pesaba, pero era porque llevaba conmigo cinco millones de costarricenses. Entonces tenía que salir y representar lo que es la mujer costarricense, que somos valientes, que somos fuertes y que somos agradecidas, a pesar de las circunstancias”, comentó.

La modelo aseguró sentirse satisfecha por haber completado la presentación y comentó que ya se está preparando para la competencia preliminar del certamen, que se llevará a cabo este domingo 22 de noviembre a las 5 p. m. (hora de Costa Rica).

Un estilista la ayudó

Después de compartir su experiencia, Acosta publicó en sus historias de Instagram una fotografía junto a un joven estilista, a quien agradeció por ayudarla a resolver el problema con el vestuario del traje nacional.

“Él es el chico que me rescató ayer con mi traje. Qué lindo haberme topado contigo, tienes un corazón hermosísimo. Que Dios te devuelva todo lo lindo que hiciste por mí ayer”, escribió.

Mariale Acosta agradeció públicamente al joven que le ayudó tras el percance con su traje nacional. (Redes sociales/Captura de pantalla)

El percance también fue comentado al finalizar la transmisión del desfile de trajes nacionales de Miss Universo 2026, durante la cobertura de Canal ¡OPA!

El presentador Ricardo Aguirre, quien además formó parte del equipo de asesores de Acosta, explicó que el traje se abrió en la parte posterior cuando la costarricense subía las gradas para salir al escenario.

Según relató, la situación obligó a la modelo a caminar con mayor lentitud para evitar que la rana y la orquídea, elementos que formaban parte de la estructura del diseño, se desbalancearan o terminaran desprendiéndose durante el recorrido.

El vestuario que lució Acosta se titula Goddess of the Golden Tropics (Diosa de los Trópicos Dorados) y toma como referencia la riqueza natural costarricense. La propuesta fue diseñada por el mexicano Valencia Gonzaga.

La presentación del traje nacional forma parte de las actividades de Miss Universo y no otorga puntuación para la clasificación de las candidatas de cara a la gala final, prevista para el martes 24 de noviembre.