María González compartió mensaje tras experimentar un nuevo episodio referente a su salud

La comunicadora María González informó que experimentó un nuevo episodio de salud relacionado con las secuelas del tratamiento médico que recibió contra el cáncer, enfermedad que hizo pública a inicios del 2024.

Mediante una publicación en sus historias de Instagram, González compartió una fotografía desde su cama y explicó que no se encontraba bien.

“La realidad es que la radio me dejó una que otra secuela y hoy tuve otro episodio. No me he sentido nada bien, pero ofrezco esto a Dios con mucho amor y sé que mañana será un mejor día”, escribió en Instagram.

En Instagram, María González informó que no se sintió bien tras encarar otro episodio referente a su tratamiento médico. (Captura/Captura)

La comunicadora no detalló cuáles fueron los síntomas que presentó ni brindó información adicional sobre el episodio.

En el mismo mensaje, aprovechó para expresar su solidaridad con otras personas que atraviesan situaciones de salud.

“Pienso mucho en todas las personas que están pasando situaciones de salud. Pido por ustedes y les abrazo a distancia”, agregó.

González ha compartido con sus seguidores distintos momentos de su proceso médico desde que anunció su diagnóstico de cáncer. En abril anterior, por ejemplo, informó que se había sometido a una resonancia magnética como parte de sus controles médicos y manifestó que afrontaba esa etapa con tranquilidad y fe.