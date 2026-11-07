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María González compartió mensaje tras experimentar un nuevo episodio referente a su salud

La comunicadora compartió un mensaje en redes sociales, donde señaló que todavía enfrenta algunas secuelas del tratamiento médico que recibió

María González
María González es comunicadora, influencer y presentadora de televisión. Instagram
Jorge Arturo Mora