María González revela que su hermano tuvo cáncer al mismo tiempo que ella

La presentadora de televisión María González compartió una de las experiencias más difíciles que ha atravesado su familia: meses después de que le diagnosticaran cáncer, su hermano recibió también un diagnóstico de esa enfermedad.

Durante su participación en el podcast Bio101, la comunicadora habló del apoyo de sus padres, del proceso que vivieron juntos y del significado que hoy tiene para ella poder celebrar en familia.

“Mis papás son increíbles porque en el momento en el que a mí me diagnostican de cáncer, unos meses después […] diagnostican a mi hermano también”, relató.

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