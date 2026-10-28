María González revela que su hermano tuvo cáncer al mismo tiempo que ella

La presentadora de televisiónMaría González compartió una de las experiencias más difíciles que ha atravesado su familia: meses después de que le diagnosticaran cáncer, su hermano recibió también un diagnóstico de esa enfermedad.
Durante su participación en el podcast Bio101, la comunicadora habló del apoyo de sus padres, del proceso que vivieron juntos y del significado que hoy tiene para ella poder celebrar en familia.
“Mis papás son increíbles porque en el momento en el que a mí me diagnostican de cáncer, unos meses después […] diagnostican a mi hermano también”, relató.
Para González, acompañar a dos hijos durante un proceso así exigió una enorme fortaleza de sus padres. Al recordar aquellos meses, reconoció también la valentía del resto de su familia y lo difícil que fue enfrentar ambos diagnósticos.
Una fotografía reúne buena parte de lo que vivieron: ella y su hermano aparecen uno junto al otro mientras reciben tratamiento.
“Estamos en un cuartito, a la par está mi hermano recibiendo quimio y a la par estoy yo”, contó.
Según compartió, su hermano se encuentra muy bien y recientemente volvió a convertirse en papá. Ahora tiene tres hijos, una alegría que también forma parte de esta etapa familiar.
Una celebración para agradecer
En medio de lo vivido, González encontró una razón para reunirse con sus seres queridos: agradecer por la oportunidad de seguir juntos. Así nació una celebración familiar que recordó durante la conversación.
“Estar bien es motivo de celebración y agradecimiento”, expresó.
La reunión se convirtió en un espacio para decir en voz alta lo que cada uno llevaba dentro. Su mamá pronunció unas palabras y ella también compartió lo que sentía. Sin embargo, uno de los momentos que más la conmovió llegó cuando una de sus cuñadas se acercó, le tomó la mano con fuerza e intentó hablar.
El llanto le impidió hacerlo al principio. González también comenzó a llorar. Cuando su cuñada logró expresarse, dejó una reflexión que la presentadora recordó en el pódcast: “Tenemos que agradecer porque estas batallas, no todas, se terminan así”.
Frente a esa realidad, la presencia de ambos hermanos adquirió un significado especial.
“Y ahí estaba mi hermano, ahí estaba yo, aquí estamos”, recordó.
‘Aquí estoy, ¿para qué?’
González no presentó su experiencia como un camino libre de dudas. Reconoció que también se pregunta por qué algunas personas tienen desenlaces distintos y que no siempre encuentra respuestas.
Desde su fe, procura transformar esas inquietudes en una pregunta que la ayude a orientar su vida: “Aquí estoy, ¿para qué?”.
La comunicadora explicó que le pide a Dios poder cumplir el propósito para el cual fue creada. Aunque todavía no tiene completamente claro el rumbo, siente que comienza a reconocer hacia dónde quiere caminar.
“Aquí vamos, aquí vamos ya más enrumbada, todavía no puedo decir que tengo ese norte clarísimo, pero sí, he ido viendo hacia dónde […] va el camino”, manifestó.
Al recordar aquella celebración y todo lo que la precedió, González resumió su experiencia con una expresión que reúne el dolor vivido y lo que ha descubierto en medio de él: “Florecer en el proceso, porque siento que así fue. Florecí”.