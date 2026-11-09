María González actualiza su estado tras sufrir secuelas del tratamiento contra el cáncer: esto fue lo que reveló

La presentadora de televisión y creadora de contenido María González hizo una actualización sobre su estado de salud, tan solo días después de enfrentar lo que llamó “un episodio” relacionado con las secuelas del tratamiento que recibió contra el cáncer.

Según había contado, no se encontraba bien en los últimos días. “Ofrezco esto a Dios con mucho amor y sé que mañana será un mejor día”, escribió en la publicación que hizo en redes sociales.

En ese momento, la comunicadora no detalló cuáles fueron los síntomas que presentó. Sin embargo, fiel a su relación cercana con sus seguidores, este lunes 9 de noviembre brindó una actualización sobre su estado.

“Quiero agradecerles por tantos mensajes lindos. ¡Gracias a Dios ya estamos superbién! Les mando un abrazote”, publicó en una fotografía donde posa con su perro.

González ha compartido con sus seguidores distintos momentos de su proceso médico desde que anunció su diagnóstico de cáncer en el 2024. En abril anterior, por ejemplo, informó que se había sometido a una resonancia magnética como parte de sus controles médicos y manifestó que afrontaba esa etapa con tranquilidad y fe.