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María González actualiza su estado tras sufrir secuelas del tratamiento contra el cáncer: esto fue lo que reveló

En días recientes, la comunicadora enfrentó malestares que afectaron su estado de salud

María González
La presentadora y creadora de contenido María González anunció que fue diagnosticada con cáncer en el 2024. Instagram

Jessica Rojas Ch. y Jorge Arturo Mora