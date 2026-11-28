La actriz costarricense Marcela Ugalde compartió con sus seguidores un nuevo y positivo avance en su proceso de recuperación médica, luego de acudir a una cita de control con su ortopedista.

A través de sus redes sociales, la intérprete explicó que la evaluación clínica arrojó resultados muy favorables respecto a la evolución de su lesión ósea, lo que le permitirá iniciar una nueva etapa en su rehabilitación física.

“Bueno, hoy mi ortopedista me dio buenas noticias: el hueso se ve muy bien. Debo hacer piscina y poco a poco ya ir quitando la bota”, detalló la artista al actualizar el estado de su lesión.

Aunque celebró este paso adelante, Ugalde reconoció que todavía le resta camino por recorrer para alcanzar el alta definitiva, pero se mostró optimista y agradecida frente a su progreso.

“Esto jamás habría sido posible sin mi amado Dios y las oraciones de gente tan linda. Esto aún no termina, pero vamos por muy buen camino”, concluyó la actriz.

Accidente de la actriz

La crisis de la intérprete se remonta a junio pasado, cuando sufrió una caída en un caño en el cantón de Moravia al descender de un vehículo.

El impacto le provocó una fractura en el hueso calcáneo que requirió cirugía inmediata y que posteriormente se complicó con infecciones secundarias, obligándola a reingresar al hospital y someterse a intensos tratamientos con antibióticos.