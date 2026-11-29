La actriz costarricense Marcela Ugalde dio un paso significativo en su proceso de recuperación física al anunciar que finalmente recibió autorización médica para dejar de utilizar la bota ortopédica que la acompañó tras su lesión.

Mediante una historia publicada en sus redes sociales, la intérprete compartió su alegría con una fotografía en la que muestra ambos pies calzados con tenis, dejando atrás el inmovilizador médico.

“Ya me dejó el médico quitarme la bota”, escribió Ugalde junto a la imagen de sus historias de Instagram.

La actriz costarricense Marcela Ugalde compartió en sus redes sociales una fotografía usando tenis en ambos pies. (Instagram/redes sociales)

Este avance confirma la evolución favorable que ella misma había adelantado días atrás, cuando explicó a sus seguidores que los estudios médicos mostraban una adecuada consolidación del hueso.