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Mamá de influencer vivió inolvidable momento junto a Cazzu en Costa Rica

El creador de contenido relató cómo se enteró de lo ocurrido entre su madre y la cantante argentina

José González relató en sus redes sociales que se enteró de lo sucedido tras salir de una función de cine sin teléfono y encontrar varias llamadas perdidas de su mamá.
José González relató en sus redes sociales que se enteró de lo sucedido tras salir de una función de cine sin teléfono y encontrar varias llamadas perdidas de su mamá. Instagram
Valeria Yuliana Arce Orozco