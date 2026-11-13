Mamá de influencer vivió inolvidable momento junto a Cazzu en Costa Rica

El creador de contenido José González vivió una noche llena de emociones en el concierto de Cazzu en Costa Rica, al enterarse de que su madre subió al escenario junto a la artista argentina.

Por medio de un video publicado en sus redes sociales, González explicó que, aunque había invitado a su mamá al espectáculo, él no pudo acompañarla debido a que asistió a una función especial en el cine, evento en el que además le retiraron su teléfono celular durante la proyección.

“Cuando salí y me dan mi celular, veo que tengo un montón de llamadas perdidas de mi mamá y me dice: ‘Si puede, me llama’. La llamo y, de todo lo que me esperaba que me contara, me dice: ‘Cazzu me subió al escenario a bailar’”, relató el creador de contenido.

Un abrazo detrás del escenario

En la grabación, González también compartió parte de una videollamada con su madre, en la que ella le contó el gesto cercano que tuvo la intérprete al terminar la interacción frente al público, momento en el que incluso ondeó la bandera de Costa Rica en tarima.

“Y cuando ya ella salió del escenario y ya a nosotros nos traían, se me quedó viendo, me agarró y me dio un abrazo”, narró la señora en la conversación con su hijo.

El influencer confesó que la noticia lo dejó temblando y al borde del llanto.

“Tengo muchos sentimientos, hasta tengo ganas de llorar porque ver a mi mamá tan feliz de esa forma me llena demasiado el corazón, el alma. Gracias, Cazzu, porque no solo a mí me ha regalado momentos únicos, sino ahora a mi mamá, y para mí eso ya no tiene precio. Para mí eso es como oro, no tengo cómo agradecerle más a esta mujer”, concluyó González.