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Maluma anunció su gira mundial 2027: ¿dará concierto en Costa Rica?

El nombre de la gira es ‘Loco X Volver World Tour’ e incluye más de 50 ciudades en todo el mundo

Maluma incluyó San José en la lista de ciudades para su concierto.
Maluma incluyó San José en la lista de ciudades para su concierto. Archivo
Fiorella Montoya