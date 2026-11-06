Maluma anunció su gira mundial 2027: ¿dará concierto en Costa Rica?

En un anuncio que compartió este viernes 6 de noviembre, el cantante colombiano Maluma dio a conocer la lista de países en los que hará conciertos como parte de su gira Loco X Volver World Tour 2027.

En la lista incluyó a Costa Rica entre los países que visitará. En el afiche que publicó el artista aparecen varias ciudades de todo el mundo, por lo que sus seguidores ya tienen motivos para estar pendientes de los detalles de este recorrido musical.

Además de Costa Rica, el colombiano incluyó a las capitales de Nicaragua, El Salvador y Guatemala.

La publicación también lleva el mensaje: “¿En dónde nos tomamos el cafecito?”, lo que despertó la emoción de sus fanáticos.

Maluma no ha divulgado la fecha de su presentación en ninguno de los países, ni cuál será el recinto elegido, pero indicó que próximamente habrá información sobre los boletos en su sitio oficial, maluma.online.

Hasta ahora, la gira contempla más de 50 ciudades en Latinoamérica, Norteamérica, Europa y África.