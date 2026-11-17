La maquillista y creadora de contenido costarricense, Majo Ulate, volvió a pronunciarse luego de la ola de reacciones que desataron sus declaraciones en el pódcast de Karla Scott, espacio en el que habló abiertamente sobre su relación con el presentador Mauricio Hoffmann y su expareja, Ericka Morera.

A través de una extensa publicación en su cuenta de Instagram, Ulate calificó la repercusión de su entrevista como un “experimento” y dividió su balance entre aspectos positivos y negativos.

En el plano favorable, la influencer agradeció el respaldo de sus seguidoras habituales y destacó el apoyo de mujeres que se sintieron identificadas con su postura frente a los conflictos personales y laborales.

“Aún hay demasiadas mujeres respetuosas en Insta, que compartan o no las decisiones de los demás; saben respetar y mantenerse al margen de lo que no les corresponde”, escribió Ulate.

Por otro lado, Ulate mencionó que hasta ahora decide defenderse públicamente tras años de guardar silencio.

“Todas las personas pueden hablar de mi vida privada y mi relación, excepto yo, que extraño, ¿no? El hate que me atacó durante 5 años por nunca ‘hablar’ son las mismas que me atacaron ayer porque no les gusta mi versión”, reclamó la maquillista.

Asimismo, denunció el hostigamiento constante por parte de un grupo específico de cuentas en internet.

“Los 300 perfiles que me atacan son los mismos en todas las redes... un grupo incansable y ceñido que ni siquiera me conoce. Mis antifanes”, afirmó.

Por otra parte, Ulate dejó en claro su intención de dar por cerrado este capítulo mediático, aunque advirtió que no volverá a permitir ataques sin responder.

“La entrevista de ayer deseo que sea la última vez que me refiera a este tema, el cual ha sido tan duro para todos los involucrados. Pero eso sí, nunca más volveré a callar mi verdad por proteger la integridad de todos menos la mía”, concluyó.