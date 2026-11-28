La banda estadounidense de música electrónica punk Machine Girl nunca había tocado en Costa Rica; sin embargo, al final del concierto del viernes 27 de noviembre, ya prometía regresar, aunque “a un lugar más grande la próxima vez”. La noche estuvo marcada por el choque constante de cuerpos entre el público y una fisicalidad que contagió al propio vocalista a bajarse de la tarima y unirse al moshpit.

El concierto se celebró en el apretado recinto de La Concha de la Lora, en el barrio La California, cuya pista frente a la tarima apenas alcanzaba los cuarenta metros cuadrados. En ese espacio nos estrujamos alrededor de doscientas personas.

Para mitigar el bochorno, seis ventiladores colgaban sobre la multitud y, en lugar de opacar la música, se unían al ritmo industrial. El escenario estaba cargado de sintetizadores, consolas y una computadora portátil sobre cajas de cerveza. En el centro, un micrófono amarrado con cinta aislante a una metralleta de juguete. A un costado aguardaban la batería, el bajo y la guitarra.

Introducción a la electrónica

La apertura estuvo a cargo de Sage Carnage, la DJ y drag queen costarricense, quien apareció en escena con un corsé y audífonos carmesí sobre una peluca rosada. Con una pequeña linterna de llavero improvisó un reflector sobre su propio cuerpo mientras tocaba secuencias de deep ambient que envolvían el salón en una atmósfera densa y asfixiante. Sage empuñaba la metralleta frente a su boca para cantar por encima de los zumbidos chirriantes del subgénero acid.

Durante su segundo tema, el sample ensordecedor de unas campanas aturdió a la sala: en las primeras filas varios asistentes tuvieron que cubrirse los oídos con las manos, mientras que atrás otros respondían con un alarido de euforia. Esa aspereza sonora es propia del industrial y el noise, corrientes donde el ruido es un recurso expresivo.

La sesión de scratching avanzó escoltada por proyecciones de estática televisiva y carteles de búsqueda de una joven desaparecida. En la mesa de mezclas se componían ritmos acelerados usando voces humanas y gritos distorsionados como sample. A pesar de esa imaginería tétrica, el pulso vertiginoso del jungle arrastró a toda la audiencia a moverse, quebrando incluso la resistencia de los más tímidos, quienes se limitaban a mecerse de lado a lado.

Welcome to the Machine Girl

Matt Stephenson, vocalista de Machine Girl, dio un espectáculo cercano a sus fans. (@aberracion.chromatica/@aberracion.chromatica)

Un banco de neblina artificial y una melodía ominosa inundaron el escenario para encender los primeros gritos de la audiencia. El baterista Sean Kelly subió con paso calmado, seguido por la guitarrista Lucy Caputi, la integrante más reciente y única girl del grupo.

Instantes después emergió el fundador de la banda, Matt Stephenson: cerveza nacional en mano, en shorts y con una camisa desabotonada de estampado de jaguar que combinaba con su corte rapado, teñido en una espiral rubia y negra. Adoptó una postura de meditación durante unos segundos, justo antes de que la batería y el sintetizador reventaran de forma apabullante junto a los gritos del vocalista al micrófono y un destello estroboscópico en blanco y rojo.

Provocador e histriónico, Matt simulaba ahorcarse con sus propias manos, mostraba el dedo medio al público y cantaba en un inglés gutural, indescifrable pero rítmico. Cuando su voz callaba, la sala tomaba el relevo en pleno éxtasis colectivo.

Por momentos, la presentación se adentraba en terrenos experimentales extremos, como un solo estridente cuyos decibeles rozaron el límite de lo humanamente tolerable antes de clasificar como arma sónica.

Entonces las luces tiñeron el escenario de verde radiactivo, en un dueto entre la bajista, como segunda voz, y Matt como guitarrista. Se empezaba a sentir una presión a punto de estallar. En el centro de la sala se abrió un torbellino humano del que ya no hubo retorno. A partir de ese momento, la pista entera mutó en un colosal moshpit.

El nombre de las canciones dejó de ser relevante; el concierto fue una sola experiencia continua. Aquello era una maquinaria viva de cuerpos lubricados por el sudor, empujados por el pulso frenético de la electrónica y los aullidos desquiciados del cantante. Entre empujones, manotazos y saltos coordinados, la multitud se amalgamó en un único organismo en movimiento.

El público abarrotó la pista de La Concha de la Lora. (@aberracion.chromatica/@aberracion.chromatica)

Todo se tiñó de amarillo y Matt se asomó a la orilla del escenario. Me escurrí entre el gentío con la intención de tomarle una fotografía. Matt tomó impulso y saltó al público, directamente sobre donde yo estaba. Entre varios asistentes conseguimos sostenerlo durante unos segundos, hasta que logró afianzarse de pie y continuó cantando en medio de sus seguidores, extendiéndoles el micrófono para que corearan las rimas mientras él mismo ahora era parte de la marea humana.

Intentar tomar apuntes en el celular para la crónica desde el ojo del huracán resultaba inútil: más de un hombro y algún codo conectaron contra mi rostro y mis costillas. Sin embargo, la adrenalina operaba como blindaje; las magulladuras serían cuenta pendiente de la mañana siguiente. Aquella noche solo cabía dejarse formar parte del moshpit.

Algunos cuerpos buscaban el impacto a propósito, saltando hacia otros para colisionar. Más de uno cayó al suelo entre la maraña de piernas del público, pero una mano amiga lo incorporaba; era violento, pero no malintencionado. El sudor chorreante, los forcejeos convertidos en abrazos, la estrechez del recinto y tener al vocalista cantando literalmente a la par crearon un espacio íntimo en ese venue reducido.

En palabras de la propia promesa de Matt: “Quiero un recinto más grande para la próxima, pero agradezco que hayamos podido estar así de cerca”.