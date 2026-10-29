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Lussania Víquez revela cómo cambió su vida tras el cáncer: ‘No veo la salud como un derecho adquirido’

En entrevista con ‘La Nación’, la presentadora y locutora conversó sobre el diagnóstico que recibió a los 26 años, el camino para convertirse en madre y la gratitud que encuentra en los detalles

Lussania Víquez
Lussania Víquez comparte su experiencia con el cáncer de mama, el camino para convertirse en madre y los aprendizajes que hoy la llevan a valorar los pequeños momentos de la vida. Lussania Víquez
Fátima Jiménez

Lussania Víquez, locutora y presentadora costarricense conocida por su paso por Informe 11: Las historias, recibió un diagnóstico de cáncer de mama a los 26 años. Hoy, esposa y madre de mellizos, vuelve la mirada a esa etapa para hablar de los temores que enfrentó, de la familia que tanto deseó y de cómo aprendió a encontrar motivos de gratitud en lo cotidiano.

En octubre, mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, Víquez conversó con La Nación sobre lo que significó enfermar siendo tan joven. Sus recuerdos incluyen aspectos menos visibles de esa experiencia: la incomodidad de las miradas ajenas, el dolor de despedir a personas que atravesaban el mismo proceso y la necesidad de recordar que una enfermedad no determina el valor de quien la enfrenta.

Pero al recordar aquellos años, Víquez también habla de sus ganas de vivir y de lo que fue uno de sus mayores anhelos: convertirse en mamá.