Después de semanas de rumores y casi 10 años de espera, Luis Miguel lanzaría nueva música.

El lunes 23 de noviembre, a través de las redes de Spotify México, se publicó una imagen del cantante que bien podría ser la portada de su nuevo disco o sencillo.

En la imagen aparece la mitad del rostro de Luis Miguel mientras que, detrás de él, brilla el sol. Además, también se dio a conocer una probable fecha de lanzamiento y, para sorpresa de sus fans, ocurrirá más pronto de lo que pensaban.

“Luis Miguel, 3 de diciembre”, se lee en el mensaje.

Fue en octubre de este año cuando comenzaron a circular las especulaciones de que el intérprete de La incondicional regresaría a los estudios de grabación.

Incluso, se filtró una fotografía en la que se le podía ver junto al productor Paul Jackson Jr., quien trabajó con estrellas de la talla de Michael Jackson, Whitney Houston y Elton John.

Además de preparar su gira de 2027, Luis Miguel abrirá una nueva etapa musical tras el lanzamiento de '¡México por siempre!' en 2017. (Archivo. )

La última vez que Luis Miguel sacó un disco fue en 2017, cuando publicó ¡México por siempre!, que incluía temas como La fiesta del mariachi y Soy lo prohibido.

Pero esto no es todo. Además de la música, el cantante también volverá a los escenarios. En setiembre pasado reveló que ya prepara su gira 2027 y, aunque no se han dado a conocer las fechas ni los países que visitará, las expectativas entre sus seguidores siguen creciendo.