Lucía Jiménez muestra cómo ella y otros integrantes de ‘Mira quién baila’ tuvieron que ‘sacarse una pega’ (video)

Algunos participantes de Mira quién baila tuvieron que ser, como se dice popularmente en Costa Rica, “sobados” tras revelar que han estado con “pega” o bien con malestar estomacal.

“Hoy me sobaron por primera vez, gracias a don Marco, el sobador oficial”, escribió la bailarina Lucía Jiménez, quien afirmó que tenía pega desde el pasado sábado, mientras mostraba a don Marco sacándole “la pega” de su brazo derecho.

Lo que conocemos los costarricenses como pega es similar a un empacho o una indigestión que se “saca” tradicionalmente sobando zonas como el brazo, con el propósito de buscar una bolita para disiparla y así eliminar el malestar.

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