AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Viva

Lucía Jiménez muestra cómo ella y otros integrantes de ‘Mira quién baila’ tuvieron que ‘sacarse una pega’ (video)

Una de las personas del equipo sobó al personal que buscaba alivio, entre ellos Antuan Fallas

Lucía Jiménez, bailarina profesional
Lucía Jiménez dio a conocer que tiene "pega" desde el pasado sábado.
Fiorella Montoya

Algunos participantes de Mira quién baila tuvieron que ser, como se dice popularmente en Costa Rica, “sobados” tras revelar que han estado con “pega” o bien con malestar estomacal.

“Hoy me sobaron por primera vez, gracias a don Marco, el sobador oficial”, escribió la bailarina Lucía Jiménez, quien afirmó que tenía pega desde el pasado sábado, mientras mostraba a don Marco sacándole “la pega” de su brazo derecho.

Lo que conocemos los costarricenses como pega es similar a un empacho o una indigestión que se “saca” tradicionalmente sobando zonas como el brazo, con el propósito de buscar una bolita para disiparla y así eliminar el malestar.