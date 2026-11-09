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Los madrugadores de la Navidad: cuatro hogares costarricenses donde la ilusión no espera a diciembre

Descubra por qué varias familias ticas deciden adelantar la Navidad desde setiembre, o incluso octubre, con árboles, luces y pasitos llenos de emotivas historias

Madrugadores de la Navidad
Cuatro familias adelantan la Navidad para darle más tiempo a lo que las une: el amor por los hijos, la fe, las tradiciones heredadas y la alegría de compartir. Fátima Jiménez
Fátima Jiménez