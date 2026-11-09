Los madrugadores de la Navidad: cuatro hogares costarricenses donde la ilusión no espera a diciembre

En algunas casas de Costa Rica, las puertas ya están abiertas a los árboles, los pasitos y las luces de Navidad. Detrás de cada adorno hay una historia: el amor por los hijos, una tradición heredada y las ganas de alargar una época que siempre parece durar demasiado poco.

En la casa de Yorleny Meza, en Ciudad Colón, la espera tiene una hora favorita: las 5 p. m. Es el momento de encender el árbol y ver cómo las luces blancas iluminan sus adornos. Aunque, cuando las ganas pueden más, el pequeño espectáculo comienza a las 3 p. m.

“Es que hay que disfrutarla, la época dura muy poquito”, dice Meza.

Para ella, diciembre no tiene la exclusividad de la Navidad. Tampoco para otras familias de Santa Ana que reciben a La Nación entre muñecos, estrellas, nacimientos y luces de colores. En estos hogares, la celebración se adelanta por motivos que no caben en una caja de adornos: recordar, agradecer, compartir y reunir a quienes se quieren.

Son los madrugadores de la Navidad. Los que empiezan a sentirla desde setiembre, aprovechan octubre para sacar las decoraciones o reciben noviembre con el árbol listo. Los que, antes de que llegue diciembre, ya tienen una razón para iluminar la casa.

Un árbol con los nombres de quienes más quieren

En su hogar de Ciudad Colón, Yorleny Meza le da a la Navidad una apariencia de nieve, con luces blancas, muñecos de nieve y figuras de Santa Claus. (Fátima Jiménez/La Nación)

En Ciudad Colón, Yorleny recibe a La Nación en un hogar donde la Navidad tiene apariencia de nieve. Muñecos y figuras de Santa Claus acompañan la decoración, mientras sus tres gatos comparten el espacio con ese paisaje de fiesta.

En la sala sobresale el árbol, cargado de pequeñas figuras, adornos y luces blancas. Entre todo lo que cuelga de sus ramas, hay unas bolitas que guardan un lugar especial: llevan los nombres de sus tres hijos —dos hombres y una mujer— y el de su nuera.

“Ella es como una hija para mí”, explica.

Muñecos de nieve, figuras de Santa Claus y luces blancas convierten el hogar de Yorleny Meza, en Ciudad Colón, en un paisaje de invierno, que contrasta con la calidez con la que recibe la Navidad. (Fátima Jiménez/La Nación)

Es su manera de hacerles un sitio en el árbol a quienes ya lo tienen en su corazón.

Yorleny empieza a sentir que la época se acerca con los vientos de octubre. A mediados o finales de ese mes, la ilusión se convierte en trabajo: sacar los adornos, acomodarlos y transformar la casa. Esta vez, la tarea tomó unas seis horas y contó con la ayuda de una prima que comparte su entusiasmo.

El árbol es imprescindible. También lo es ese momento de encenderlo y disfrutarlo, sin esperar una visita ni una fecha especial.

La decoración con apariencia de nieve llena de espíritu navideño la casa de Yorleny Meza, en Ciudad Colón. (Fátima Jiménez/La Nación)

Si la casa pudiera hablar, Yorleny cree que no pediría más: tiene amor y cariño. Ella tampoco encuentra una larga lista de regalos que solicitar. Habla de sus hijos, de las bendiciones recibidas y de lo feliz que se siente.

Lo que sí le pide a la temporada es un poco más de tiempo. Antes quitaba la decoración el 25 de diciembre; desde hace unos dos años, la deja hasta finales de enero. Ahora, la Navidad se queda un rato más en su hogar.

Con la ayuda de una prima, Yorleny Meza dedicó unas seis horas a decorar su casa. La ilusión se instala desde octubre y, ahora, permanece hasta finales de enero. (Fátima Jiménez/La Nación)

En casa de doña Luz, la celebración empieza en setiembre

En Santa Ana, Luzmila Alvarado García, de 83 años, tiene una explicación para celebrar más allá del calendario. “Los hijos de Dios tenemos que estar en Navidad los 365 días”, afirma.

Para doña Luz, como la conocen, la fe no se guarda cuando termina diciembre. Está presente en la vida cotidiana y en la forma de tratar a los demás.

A su lado está Karen López, de 53 años, quien conoce a la familia desde hace casi tres décadas. No las une la sangre, pero sí una relación de madre e hija. “Son mi familia, la verdad, y los amo como tal”, cuenta Karen.

Luzmila Alvarado, de 83 años, y Karen López de 53 comparten un vínculo de madre e hija que va más allá de la sangre. La Navidad es otra ocasión para celebrar esa unión. (Fátima Jiménez/La Nación)

En esta casa, los azules, rojos y verdes se mezclan con luces de colores. Un pasito recibe a quienes entran y ocupa el centro de la celebración. Para doña Luz, los adornos son hermosos, pero el nacimiento es el que le da sentido a todo.

La preparación comienza después del 15 de setiembre, cuando su hija Nayu y Karen se ponen manos a la obra. Su argumento es sencillo: si la Navidad es tan corta, hay que empezar con tiempo.

Y trabajo no falta. Colocar luces, revisar cuáles se dañaron, comprar reemplazos y poner baterías toma varios días. Durante la visita, todavía quedan detalles pendientes.

Karen describe el ambiente de la casa con tres palabras: unión, amor y paz. Y a doña Luz, como el centro de esa calidez. “Como el nombre de ella lo dice, es la luz del hogar”, agrega Karen.

Doña Luz recuerda que, años atrás, se encontró en el pueblo con una mujer que lloraba. Se acercó, escuchó lo que le ocurría y le habló de su fe. Al despedirse, la mujer la abrazó y le dijo que había sido una luz en aquel momento.

En la casa de doña Luzmila, en Santa Ana, los preparativos navideños comienzan después del 15 de setiembre. Su hija Nayu y Karen se encargan de darles sitio a las luces y los adornos. (Fátima Jiménez/La Nación)

Ese recuerdo también cuenta cómo entiende la Navidad: no solo como algo que se coloca en la sala, sino como algo que se procura ofrecer a otros.

Para esta celebración pide paz y que el amor al prójimo se convierta en acciones. Karen desea salud para su hijo, para ella y para los suyos.

También hay un plan que reúne la fe con el sabor de la tradición: hacer tamales el 20 de diciembre. Porque aquí la Navidad se prepara entre varias manos y, llegado el momento, también se comparte en la mesa.

El pasito ocupa el centro de la celebración en el hogar de doña Luzmila. Para ella, el nacimiento es lo que da sentido a la decoración navideña. (Fátima Jiménez/La Nación)

Un pingüino en la entrada y tres generaciones de ilusión

María Adelaida Vega Castro, su hija Kiara y su suegra, María Leticia Herrera Vargas, comparten la ilusión por la Navidad. En su casa de Santa Ana, la decoración comienza en noviembre. (Fátima Jiménez/La Nación)

En otra casa de Santa Ana, un gran pingüino inflable anuncia, desde la entrada, que la Navidad ya tiene dónde quedarse.

Adentro, los colores tradicionales acompañan a María Adelaida Vega Castro, su hija Kiara y su suegra, María Leticia Herrera Vargas. Tres generaciones comparten el entusiasmo por una época que empiezan a vestir desde noviembre.

El gusto por la Navidad, aclaran, las acompaña todo el año. Si su casa pudiera hablar, diría que está “inmensamente feliz”.

Buena parte de la transformación corre por cuenta del esposo de Adelaida, quien no está durante la visita. Según ella, le encanta decorar y lo hace con rapidez: en una o dos horas, dependiendo de cómo avance la tarea, el hogar cambia de aspecto.

Un gran pingüino inflable da la bienvenida al hogar donde tres generaciones de mujeres celebran una época que, para ellas, significa compartir, estar juntas y ayudar a los demás. (Fátima Jiménez/La Nación)

Entre las figuras y las luces, el Niño Jesús tiene un lugar especial. También están el pasito, el árbol y San Nicolás, asociado con la alegría de los regalos para pequeños y grandes.

Para esta familia, celebrar significa compartir, estar juntos y ayudar a otros. La ilusión infantil por la llegada de Santa convive con la fe y con deseos muy concretos.

Salud y trabajo encabezan la lista. María Leticia también pide alivio para sus pies.

Detrás del pingüino que llama la atención de quienes pasan, hay una familia que encuentra en la decoración una manera de expresar su alegría y en la Navidad una oportunidad para agradecer y pedir por lo esencial.

La ilusión por la llegada de Santa convive con la fe en esta familia. Entre sus deseos navideños destacan la salud y el trabajo. (Fátima Jiménez/La Nación)

Una carta a Santa y un pasito que guarda la memoria familiar

Jocelyn Arias, de 28 años, y su prima Sara, de nueve, comparten la ilusión por la Navidad en una casa donde el aroma a canela y manzana también da la bienvenida. (Fátima Jiménez/La Nación)

En el hogar de Jocelyn Arias, de 28 años, y su prima Sara, de 9 años, la bienvenida también se respira: huele a canela y manzana.

Los rojos y los muñecos navideños dan calidez a esta casa de Santa Ana, donde las ganas de celebrar empiezan desde setiembre. La decoración suele salir por completo de la bodega a finales de octubre, para recibir noviembre con ambiente de fiesta.

La costumbre viene de atrás. Jocelyn cuenta que su abuelo era un gran entusiasta de la Navidad y les inculcó a sus hijos esa alegría por la familia, las reuniones y los tamales. Ahora, otras generaciones mantienen encendida la tradición.

Decorar toma alrededor de dos días. Su madrina se dedica al árbol; su mamá acomoda otros espacios, y entre todas van encontrándole sitio a cada pieza.

La tradición navideña viene del abuelo de Jocelyn Arias, quien transmitió a sus hijos el entusiasmo por las reuniones familiares y los tamales. Hoy, otras generaciones mantienen viva esa alegría. (Fátima Jiménez/La Nación)

Aunque cada año llegan adornos nuevos y algunos se regalan, hay uno que conserva un valor distinto: el pasito que un tío le obsequió a la mamá de Jocelyn para su hogar.

Ella lleva años cuidándolo, pendiente de que nadie lo toque ni se quiebre. Más que una pieza decorativa, es un regalo ligado a la historia de la casa.

Sara, por su parte, tiene claros otros indispensables: el árbol, las luces, la estrella y la carta a Santa. La suya ya está puesta desde que comenzaron a decorar.

Pero sus deseos van más allá de los regalos. Pide bendiciones para su familia y comida para las personas que no tienen un hogar.

Los adornos de nieve también destacan en la casa de Jocelyn y Sara, donde cada detalle refleja la ilusión familiar por la Navidad. (Fátima Jiménez/La Nación)

Jocelyn también piensa en quienes no tienen familiares con quienes pasar estas fechas. Desea que encuentren compañía y que quienes puedan les abran un espacio en su celebración.

Para ella, el cariño no se mide por el precio de un obsequio. A veces basta un gesto que diga: “Me acordé de ti, te traje un tamal”.

Adelantar la Navidad, una forma de prolongar la ilusión

Las historias de estas familias tienen un punto en común: las ganas de darle más tiempo a una época que las conecta con sus afectos. Para la psicóloga Wendy Rojas Arias, adelantar la Navidad puede entenderse como una forma de anticipación emocional positiva: el bienestar no está únicamente en la celebración, sino también en la ilusión de prepararla.

“Para algunas personas, la Navidad representa mucho más que una celebración o una fecha en el calendario”, explica. En ella encuentran recuerdos significativos, vínculos familiares y experiencias que asocian con sentirse acompañadas, protegidas o felices.

Desde esa perspectiva, las bolitas con los nombres de los hijos de Yorleny o el pasito que conserva la mamá de Jocelyn tienen un valor que va más allá de lo decorativo. Según Rojas, los árboles, las luces, los villancicos y hasta los aromas pueden convertirse en símbolos que conectan a las personas con su historia emocional. Lo importante no es cuánto cuesta un adorno, sino lo que representa y a quién recuerda.

En esa conexión también participa la nostalgia. La psicóloga señala que los rituales navideños permiten reencontrarse con experiencias del pasado, conservar tradiciones y mantener presentes vínculos significativos, incluso cuando las circunstancias familiares han cambiado o alguien querido ya no está. Sin embargo, aclara que no todas las personas han vivido experiencias felices en estas fechas y que cada una construye su propia relación con la temporada.

Preparar la casa también puede ser parte del disfrute. Sacar las cajas, encontrarle un lugar al nacimiento y encender el árbol son actividades que, para algunas personas, generan ilusión, motivación y satisfacción. Así, no solo esperan la Navidad: encuentran alegría mientras la hacen llegar a sus hogares.

Rojas añade que decorar desde agosto, setiembre u octubre no constituye, por sí mismo, una conducta problemática ni un indicador de alguna alteración psicológica.

“Quizás estas personas no están intentando adelantar el calendario, sino prolongar una experiencia emocional que les resulta significativa”, resume la especialista.

En estas cuatro casas, esa experiencia tiene nombres, recuerdos y tradiciones propias; allí la Navidad empieza al encender unas luces, acomodar un pasito o escribir una carta a Santa. Como lo expresa Rojas: “Hay adornos que no solamente decoran una casa; también decoran nuestros recuerdos”.