La noche de este jueves 19 de noviembre, Los Fabulosos Cadillacs, junto con los mexicanos de Molotov, ofrecieron un concierto en Parque Viva, el cual transcurrió con normalidad hasta el cierre que protagonizaron los argentinos.

A eso de las 10 p. m., las luces del escenario se apagaron. Justo en ese momento, los Cadillacs acababan de terminar de interpretar el éxito Matador. Sin embargo, al quedarse sin electricidad en la tarima, salieron de ella sin brindar mayores explicaciones.

Según el repertorio musical compartido por la producción, todavía faltaban dos temas por tocar: Vasos vacíos y Yo no me sentaría en tu mesa.

Tras la salida de la banda y el reclamo de asistentes al show, que manifestaron su inconformidad por el cierre, Flavio Cianciarulo, músico y fundador del grupo, expresó su molestia por la situación y ofreció una disculpa a la audiencia.

Un vecino del Estadio Nacional presentó una queja ante las autoridades tras el concierto de Lady Gaga en ese recinto en el 2012. Esto provocó que meses después se publicara un decreto ejecutivo que indica que los conciertos deben acabarse a las 10 p. m. (Archivo)

Es sus redes sociales, el argentino expresó: “Nos comentaron que, debido a una normativa, había que dejar el escenario, entregar el escenario concretamente y terminar todo a las 10 p. m. Nos excedimos porque tenemos un show largo, nos excedimos más allá de las 10 p. m.”.

Agregó que esta situación nunca la habían vivido, que no tiene precedentes. Además, comentó que “las autoridades decidieron bajar la palanca de la luz”.

“Me parece que, tras una aparente normativa de orden, realizaron un acto completamente inconsciente”, expresó.

Al cierre, manifestó su agradecimiento y el de la banda por el apoyo del público costarricense.

Pero ¿cuál es la razón de haber terminado el show a esa hora? En Costa Rica existe un decreto ejecutivo que exige que los conciertos deben terminar a las 10 p. m.

¿Por qué los conciertos en Costa Rica se tienen que acabar a las 10 p. m.?

Desde el año 2013 se estableció el decreto ejecutivo N.° 37522-S, que especifica que este tipo de espectáculos deben acabar no más allá de las 10 p. m. No es, como manifestó Flavio, “una aparente normativa de orden”.

A partir de entonces, los conciertos o actividades musicales que se realicen por las noches, en cualquier sitio de concentración pública, deberán terminar a las 10 p. m. o bajar el volumen a menos de 45 decibeles para poder continuar; de lo contrario, podrán ser sancionados por el Ministerio de Salud.

La norma se dio luego de que la Sala Constitucional le ordenara al Ministerio de Salud regular el sonido en el Estadio Nacional, ante la queja de un vecino durante el concierto de Lady Gaga, en noviembre del 2012.

En el 2024 la chilena Mon Laferte decidió extender su concierto en el Estadio Nacional 30 minutos más de lo permitido por el decreto ejecutivo en Costa Rica. (Archivo)

Esta restricción aplica para cualquier recinto como estadios, redondeles de toros y anfiteatros, cuya estructura no sea completamente cerrada y que facilite la salida del sonido hacia el exterior. Este es el caso de espacios como los estadios Nacional, Ricardo Saprissa y Alejandro Morera; el Anfiteatro Imperial, de Parque Viva, o el área exterior del Centro de Eventos Pedregal.

El decreto establece, además, que los límites máximos permisibles son: 65 decibeles en horario diurno (a partir de las 8 a. m.) y de 65 decibeles en horario nocturno (hasta las 10 p. m.). Agrega también que toda violación estará sujeta a las medidas especiales previstas en el Libro II, Capítulo II, de la Ley General de Salud, Ley N.° 5395.

En otras ocasiones, conciertos masivos e internacionales se han visto en la misma situación que pasó con Los Fabulosos Cadillacs. Artistas como Mon Laferte, Young Miko y hasta Laura Pausini experimentaron algo similar.

¿Qué pasa si algún espectáculo se pasa de la hora permitida?

Según el Ministerio de Salud, ante una consulta realizada por La Nación en el 2024, en caso de que un show se pase de las 10 p. m. en un recinto abierto, se procede a elevar denuncia penal por desobediencia a la autoridad conforme al artículo 314 del Código Penal: “Se impondrá prisión de seis meses a tres años a quien no cumpla o no haga cumplir, en todos sus extremos, la orden impartida por un órgano jurisdiccional o por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, siempre que se haya comunicado personalmente, salvo si se trata de la propia detención”.

Además, desde Salud fueron enfáticos en que no se puede solicitar una excepción a la ley para extender el desarrollo del evento.