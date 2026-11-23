La reconocida periodista Lizeth Castro sorprendió a sus seguidores y televidentes de Teletica tras aparecer nuevamente en pantalla como invitada del programa Buen día este lunes 23 de noviembre.

Ella estuvo como parte de un segmento en el que fue entrevistada por Nancy Dobles y Natalia Monge sobre el éxito; esto luego de que Castro renunciara a Teletica tras 18 años de laborar en la empresa para lanzarse a su propio emprendimiento.

“Siento que yo me escuché a mí misma, apagué el ruido de afuera de lo que los demás quieren para mí, desde el amor para escuchar: ‘¿Lizeth qué quiere?, ¿cómo se está sintiendo?’. Creo que es momento de independizarme laboralmente. Quedé embarazada de mi hija menor y ese fue el empujón; la mayor vivió la televisión y dije que con la menor iba a vivir otra cosa”, dijo durante el programa.

Castro, quien ahora se dedica a su propio pódcast con entrevistas a diversas personalidades, había renunciado en julio de 2011 y regresó temporalmente en 2013 como invitada de un proyecto.