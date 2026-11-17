Lisbeth Valverde, Miss Costa Rica 2023, compartió con sus seguidores cuál es su principal aliado para el cuidado personal: tomar agua con sal marina.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram, un usuario le consultó directamente por su mayor truco para lucir radiante.

“Tomar agua con sal marina me ha cambiado la vida. La sal agrega minerales y es como un suero que realmente hidrata el cuerpo. Ayuda mucho para la piel, uñas, digestión...”, respondió Valverde.

Lisbeth Valverde dijo que bajó 10 kilos para representar a Costa Rica en Miss Universo 2023. (Instagram/redes sociales)

Asimismo, la reina de belleza precisó la cantidad exacta de líquido que ingiere cada jornada: “Me tomo 3 litros diarios de agua”.

Por otra parte, la modelo expresó que sus prioridades estéticas y de bienestar apuntan hacia la fuerza y la vitalidad.

“Ahora no busco estar delgada, la nueva moda para mí es tener músculo y ser una chica fuerte. El músculo es salud y longevidad, más después de los 30”, concluyó la tica.