Lisbeth Valverde, Miss Costa Rica 2023, anunció que no desea volver a participar en certámenes de belleza, dando por cerrado un ciclo que culminó con su representación del país en Miss Universo.

Por medio de una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, la modelo compartió un video recordando el vestuario blanco que lució durante el casting de Miss Costa Rica 2023, diseñado por ella misma y confeccionado por Otilia Pérez Solano, oportunidad que aprovechó para repasar su camino recorrido en el modelaje.

“¡Eso sí, trabajé mucho ese sueño! Inicié a competir a los 16 años, estuve en más de 10 concursos antes de este día”, relató Valverde al recordar su trayectoria en las pasarelas antes de obtener la corona nacional.

Además, dejó claro que su etapa como competidora llegó a su fin con total satisfacción personal: “Miss Costa Rica fue la cereza de mi pastel como reina. No quiero más concursos, yo ya viví mi sueño al máximo”.

Tras su paso como participante de 'Mira quién baila' junto a Javier Acuña, Lisbeth Valverde se desempeña actualmente como presentadora del mismo formato.

Su transformación física

Valverde también respondió cuánta masa corporal perdió para competir en el escenario internacional de Miss Universo y cómo cambió su enfoque respecto a su cuerpo en la actualidad.

Según explicó, su preparación física fue un proceso paulatino y disciplinado para cuidar su salud integral: “Bajé como 10 kilos de forma natural con full dieta y ejercicios. Me tomó cuatro años ese proceso para no alterarme hormonalmente”.

No obstante, la presentadora reconoció que mantener ese peso no resultaba viable a largo plazo debido a su contextura física.

“No se me hace sostenible ese peso porque genéticamente soy grandota, subo rápido y todo se me va a la cadera y piernas. Pero disfruté mucho llevar mi cuerpo a ese nivel porque era justo y necesario para competir en las grandes ligas”, aseguró la ramonense.

Finalmente, la modelo expresó que sus prioridades estéticas y de bienestar apuntan hacia la fuerza y la vitalidad.

“Ahora no busco estar delgada, la nueva moda para mí es tener músculo y ser una chica fuerte. El músculo es salud y longevidad, más después de los 30”, concluyó la tica.