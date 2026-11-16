Led Zeppelin sonará en formato sinfónico en Costa Rica: ¡La Orquesta Filarmónica lo hará realidad!

Los grandes clásicos del rock británico resonarán en Costa Rica con un concierto dedicado a la legendaria banda Led Zeppelin, un espectáculo que estará a cargo de la Orquesta Filarmónica.

El recital ofrecerá dos únicas funciones en el Teatro Popular Melico Salazar, en San José. Las presentaciones se llevarán a cabo el sábado 28 de noviembre, a las 8 p. m., y el domingo 29 de noviembre, a las 4 p. m.

Bajo la batuta del maestro Marvin Araya, la agrupación nacional fusionará la potencia de su formato sinfónico con la energía del hard rock y el blues que caracterizó al cuarteto, formado en 1968. El repertorio promete un recorrido por piezas fundamentales de la historia de la música como Stairway to Heaven, Whole Lotta Love, Immigrant Song, Black Dog, Rock and Roll y Kashmir, entre otros éxitos.

“Para la Orquesta Filarmónica de Costa Rica siempre es un reto y una gran satisfacción explorar distintos géneros y acercar al público a grandes referentes de la música universal. Led Zeppelin representa una parte fundamental de la historia del rock, y llevar sus canciones al formato orquestal nos permite descubrir nuevos matices y dimensiones en composiciones que han marcado generaciones”, expresó Araya.

“Queremos que el público viva una experiencia emocionante y disfrute de estos grandes clásicos desde una perspectiva diferente”, agregó el maestro.

Bajo la dirección de Marvin Araya, el tributo a Led Zeppelin combinará el sonido sinfónico con la fuerza del rock en temas como 'Stairway to Heaven', 'Whole Lotta Love' y 'Kashmir'. (Archivo./Led Zeppelin)

Para quienes deseen asistir a este encuentro musical de la Orquesta Filarmónica, los tiquetes ya se encuentran disponibles por medio de la plataforma digital www.publitickets.com.

Las entradas tienen un valor que inicia desde los ¢26.000. Asimismo, la producción habilitó un descuento especial para el público que utilice el código promocional LAFISE10, al momento de gestionar su compra en el sitio web.