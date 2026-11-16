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Led Zeppelin sonará en formato sinfónico en Costa Rica: ¡La Orquesta Filarmónica lo hará realidad!

El tributo a Led Zeppelin ofrecerá dos únicas funciones en el Teatro Popular Melico Salazar. Conozca aquí todos los detalles

Led Zeppelin
La Orquesta Filarmónica de Costa Rica interpretará los clásicos de Led Zeppelin en dos funciones en el Teatro Popular Melico Salazar, el 28 y 29 de noviembre. Archivo.
Fátima Jiménez