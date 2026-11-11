¡La Bruja Escarlata está viva! Vea la impactante escena poscréditos que confirmó su regreso al UCM

Tras años de intenso debate y especulación sobre su fatídico destino en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, Marvel Studios finalmente ha roto el silencio: La Bruja Escarlata está de regreso. La confirmación, protagonizada por Elizabeth Olsen, llegó como una auténtica bomba narrativa durante la escena poscréditos del octavo y último episodio de VisionQuest, estrenado este martes 10 de noviembre por Disney+.

El desenlace familiar de VisionQuest

Para dimensionar el impacto de esta revelación, es vital entender el terreno que preparó el cierre de la serie. El final de VisionQuest culminó el complejo peregrinaje de un Visión reconstruido que, tras meses de búsqueda de identidad y humanidad, logró su objetivo más anhelado. El clímax del episodio nos regaló un emotivo reencuentro al reunir finalmente al sintezoide con sus hijos mellizos reencarnados: Billy (Wiccan) y Tommy (Speed).

Con el padre y sus dos hijos juntos otra vez, el arco emocional de la temporada cerró de manera impecable, pero dejó flotando la mayor de las interrogantes: el paradero de la madre. Fiel a su estilo, la productora se guardó esta respuesta para el último segundo de la transmisión, recompensando a los espectadores que aguardaron hasta el final de la pantalla en negro.

Elizabeth Olsen como Bruja Escarlata en la serie VisionQuest. Crédito: Marvel/Disney+. (Marvel/Disney+/Foto)

El rescate en las ruinas del Monte Wundagore

La secuencia en cuestión corta abruptamente el tono esperanzador del final de la serie para arrojarnos a un escenario sombrío: los oscuros y polvorientos escombros del castillo en el Monte Wundagore. Es exactamente el mismo lugar donde vimos a la heroína por última vez, sepultada bajo su propio peso tras destruir el Darkhold en todas las realidades.

Entre las gigantescas rocas emerge la imponente figura del Doctor Doom. Con un despliegue de energía, el villano aparta los pesados bloques de piedra para descubrir el cuerpo de Wanda Maximoff. La tensión alcanza su punto máximo cuando Doom rompe el silencio con una sentencia definitiva: “Bruja Escarlata, despierta. Tu poder será mío”.

Elizabeth Olsen has officially returned as Wanda Maximoff in the MCU:



“Scarlet Witch awaken, your power will be mine.” #AvengersDoomsday pic.twitter.com/7dIYvZM2G2 — Avengers Updates (@AvengersUpdated) November 11, 2026

En ese instante, Wanda abre los ojos. Sin embargo, su mirada no refleja a la vengadora que conocimos, sino que irradia un intenso e inquietante resplandor verde, la firma energética indiscutible del propio Doctor Doom. Este sombrío detalle confirma que, aunque ha sobrevivido a la caída, ahora es un arma cautiva bajo poder del nuevo y temible antagonista de la saga.

Lejos de ser un simple guiño para la audiencia, esta escena poscréditos actúa como un puente narrativo directo y explosivo hacia Avengers: Doomsday, el macroevento cinematográfico que sacudirá las carteleras el próximo 18 de diciembre de 2026.

La secuencia deja una advertencia clara: las capacidades de alteración de la realidad de la Bruja Escarlata serán el motor principal en los planes de conquista de Doom. A la vez, enciende una chispa de esperanza para el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Con Billy, Tommy y Visión finalmente reunidos en la Tierra, el tablero está puesto para que, si Wanda logra quebrar este oscuro control mental, el universo sea testigo del reencuentro más catártico de la franquicia.