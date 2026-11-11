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Viva

¡La Bruja Escarlata está viva! Vea la impactante escena poscréditos que confirmó su regreso al UCM

La noticia se dio a conocer este martes 10 de noviembre

La Bruja Escarlata
La Bruja Escarlata, interpretada por Elizabeth Olsen, vuelve al UMC y se preveé su protagonismo en la película Avengers: Doomsday que se estrenará en Diciembre.
Kevin Ruiz