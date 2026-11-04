Keyla Sánchez revela qué le impedía cumplir uno de sus grandes sueños y por qué ahora sí pudo hacerlo

La presentadora y creadora de contenido costarricense Keyla Sánchez abrió su corazón sobre una experiencia que durante años quiso vivir, pero que, por diferentes circunstancias, no había podido concretar: viajar durante varios días y dedicar tiempo a conocer otros destinos.
Actualmente, la comunicadora disfruta de unas vacaciones en China, un viaje que, según contó, tiene un significado especial para ella, no solo por los lugares que ha conocido, sino también porque ahora cuenta con la posibilidad de darse ese espacio.
Sánchez explicó que la maternidad y sus responsabilidades laborales fueron dos de los principales motivos que anteriormente le dificultaron realizar viajes tan extensos.
“Los que somos papás sabemos que, cuando tenemos hijos pequeños, dependen mucho de nosotros. Pero bueno, Thiago es lo número uno en mi vida, entonces muchas veces no he podido hacer este tipo de viajes tan largos que requieren tantos días”, expresó.
A esto se sumaba su trabajo, pues durante varios años tuvo un horario fijo de lunes a viernes, lo que también complicaba sus posibilidades de ausentarse durante un periodo prolongado.
“Pero gracias a Dios, ahora sí puedo. Y sí lo disfruté de principio a fin. Me dediqué a disfrutarlo, a conocer, a vivir, a comer”, manifestó.
La presentadora también agradeció los mensajes de quienes han seguido sus vacaciones y se han alegrado por esta experiencia, incluso de personas que no la conocen personalmente.
“Me llevo este viaje en mi corazón, porque, aparte de conocer y de vivir, también me alegra mucho ver cómo la gente que ni siquiera me conoce detrás de una pantalla, detrás de una red social, detrás de una historia, de un reel, de una foto, genuinamente se alegra por la felicidad y porque otra persona que ni siquiera conocen de verdad está cumpliendo sus sueños, sus metas”, comentó.
Keyla adelantó que compartirá con sus seguidores recomendaciones y detalles de su experiencia en China, desde la ropa adecuada para el clima hasta consejos para visitar lugares emblemáticos como la Gran Muralla. También contará cómo organizó sus recorridos y si realizó algunas visitas mediante tours.