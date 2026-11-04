Keyla Sánchez revela qué le impedía cumplir uno de sus grandes sueños y por qué ahora sí pudo hacerlo

La presentadora y creadora de contenido costarricense Keyla Sánchez abrió su corazón sobre una experiencia que durante años quiso vivir, pero que, por diferentes circunstancias, no había podido concretar: viajar durante varios días y dedicar tiempo a conocer otros destinos.

Actualmente, la comunicadora disfruta de unas vacaciones en China, un viaje que, según contó, tiene un significado especial para ella, no solo por los lugares que ha conocido, sino también porque ahora cuenta con la posibilidad de darse ese espacio.

Sánchez explicó que la maternidad y sus responsabilidades laborales fueron dos de los principales motivos que anteriormente le dificultaron realizar viajes tan extensos.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

