Keyla Sánchez cumplió un sueño a miles de kilómetros de Costa Rica, pero tuvo un tropiezo: esto pasó

Keyla Sánchezcumplió uno de sus sueños de viaje en China, donde visitó un impresionante parque natural que inspiró los paisajes de la película Avatar. Sin embargo, la experiencia también tuvo un pequeño percance: sufrió una caída mientras recorría el lugar.
La presentadora compartió varios videos de su visita al Parque Nacional de Zhangjiajie, famoso por sus enormes pilares de arenisca y cuarzo que se elevan entre las montañas y la niebla.
“Oficialmente les puedo contar dónde estoy el día de hoy, que es uno de mis sueños hecho realidad en este viaje, porque yo quería conocer este parque en especial”, contó Sánchez en sus redes sociales.
La comunicadora explicó que las formaciones naturales del parque inspiraron las montañas flotantes de Pandora en Avatar. También destacó que el paisaje es resultado de miles de años de erosión y cambios en el suelo y el clima.
Para recorrerlo, Keyla eligió una de las rutas que incluye un ascenso en teleférico y un descenso en un ascensor construido en la montaña. Ambos trayectos le permitieron admirar las impresionantes vistas del lugar.
Pero no todo salió como esperaba. La presentadora reveló que sufrió una caída debido a que el suelo estaba resbaloso.
“Yo ya me caí porque el piso está bastante resbaloso, entonces ya me di un sentonazo. Pero bueno, vale la pena”, relató entre risas. Además, aseguró que se encontraba bien y recomendó visitar el parque con ropa y zapatos cómodos, así como contar con un guía.
A pesar del tropiezo, Sánchez dejó claro que la experiencia cumplió sus expectativas y compartió imágenes del paisaje, que describió como algo tan hermoso que ni siquiera la cámara lograba hacerle justicia.