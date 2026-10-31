Keyla Sánchez cumplió un sueño a miles de kilómetros de Costa Rica, pero tuvo un tropiezo: esto pasó

Keyla Sánchez cumplió uno de sus sueños de viaje en China, donde visitó un impresionante parque natural que inspiró los paisajes de la película Avatar. Sin embargo, la experiencia también tuvo un pequeño percance: sufrió una caída mientras recorría el lugar.

La presentadora compartió varios videos de su visita al Parque Nacional de Zhangjiajie, famoso por sus enormes pilares de arenisca y cuarzo que se elevan entre las montañas y la niebla.

“Oficialmente les puedo contar dónde estoy el día de hoy, que es uno de mis sueños hecho realidad en este viaje, porque yo quería conocer este parque en especial”, contó Sánchez en sus redes sociales.

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