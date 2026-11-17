El asesinato del periodista costarricense, Camilo Rodríguez, también generó reacciones entre figuras de las redes sociales, entre ellos el creador de contenido Keiz y su novia, la influencer Celeste Rodríguez, quienes alzaron la voz en Instagram para condenar lo ocurrido.

Por medio de una historia publicada en su perfil oficial, Keiz cuestionó a quienes prefieren guardar silencio ante la gravedad de la violencia en Costa Rica y reclamó acciones firmes para esclarecer el homicidio del comunicador.

“El que no habla de esto no quiere realmente al país. Qué fácil decir pura vida comiéndose un pinto y no cuando nos intentan arrebatar nuestra libertad de expresión. Pongámonos serios. ¡Exigimos una investigación fuerte y justicia para Camilo!”, escribió el streamer.

Tras el asesinato de Camilo Rodríguez, Celeste Rodríguez llamó a informarse, cuestionar y no callar por miedo. (Instagram/redes sociales)

El llamado de Celeste Rodríguez a no callar por miedo

En la misma línea se pronunció Celeste Rodríguez, quien compartió dos videos en los que expresó su frustración frente al clima de inseguridad y advirtió sobre el riesgo de que la ciudadanía se deje intimidar.

“Obviamente, para mí sería más fácil hacerme la tonta con respecto a lo que está pasando en el país, pero simplemente no puedo. O sea, de verdad hoy me siento sumamente frustrada porque hay personas que no entienden lo que está sucediendo. Más que lo que pasó hoy, que obviamente es una situación horrible”, expresó Rodríguez.

Rodríguez subrayó que el trasfondo del crimen atenta directamente contra el derecho a opinar libremente y pidió no ceder ante el temor.

“Nos están quitando la libertad de expresión, están intentando que seamos un pueblo oprimido y está en nosotros si nos dejamos. Hay demasiada gente diciendo que ahora tiene miedo de hablar, de opinar, de comentar. ¡No puede pasar! Eso no puede pasar porque eso es lo que ellos quieren: generarnos ese miedo, y no puede pasar”, agregó.

Asimismo, hizo un llamado directo a la población y a otros creadores de contenido con plataformas digitales para que analicen la realidad nacional y utilicen su alcance para visibilizar la problemática.

“Necesito que todos se informen, analicen, critiquen lo que está pasando, y si quieren no me crean a mí, vayan y analizan ustedes por sí solos, pero de verdad entiendan que Costa Rica no es la Costa Rica que ustedes creen que es”, solicitó la influencer.

Finalmente, la influencer insistió en que la indiferencia puede afectar a toda la sociedad por igual.

“Invito a las personas que tienen plataforma a hacer visible. No importa su situación, no importa qué tan bien esté usted, esto nos va a afectar a todos de igual manera. Así que, por favor, hablen, analicen, si no lo cuidamos nosotros, nadie lo va a hacer”, concluyó la creadora de contenido.