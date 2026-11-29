Tras someterse a una cirugía de emergencia esta semana debido a una obstrucción renal, la modelo y empresaria Karina Ramos compartió un emotivo mensaje de reflexión en sus redes sociales sobre lo repentino que pueden cambiar los planes y la importancia de valorar el presente.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo publicó un video de estilo fit check grabado días antes del quebranto de salud, confesando que jamás imaginó que poco tiempo después terminaría ingresando a un quirófano.

“Jamás me hubiera imaginado que unos días después de esto iba a estar entrando a una cirugía de emergencia. Romanticen su vida, diviértanse, graben todo, tomen mil fotos y disfruten hasta las cositas más pequeñas, ríanse por cualquier estupidez, no discutan por cosas tontas… porque sí es cierto que la vida a veces da giros demasiado extremos”, escribió.

Ramos explicó que había editado el material días atrás y decidió publicarlo ahora como una forma de proyectar bienestar y retomar el ánimo positivo mientras supera las molestias posoperatorias.

“Yo por aquí manifestando estar así lo más pronto posible de nuevo. Gracias a todos por su cariño y apoyo a la distancia. He llorado mucho, pero ya lo peor pasó, así que volvamos a la programación feliz para que pase más rápido todo este episodio”, añadió.

El origen de su hospitalización

El mensaje surge pocos días después de que la presentadora revelara desde su hogar que fue intervenida de urgencia para extraerle un cálculo de gran tamaño que bloqueaba el conducto entre el riñón y la vejiga.

Según detalló previamente, aunque la operación resultó exitosa, el procedimiento le dejó lesiones internas que le provocaron intensos dolores durante los primeros días de recuperación, etapa en la que ha estado acompañada de sus perros.