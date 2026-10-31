Juan Carlos Zumbado recuerda ‘experiencia paranormal’ con muerte de su abuelo: ‘Se despidió de mí’

Con la llegada del 31 de octubre, fecha en la que se celebra Halloween, más de una persona recuerda alguna historia de terror o experiencia inexplicable que vivió. Eso hizo el periodista y presentador costarricense Juan Carlos Zumbado quien compartió una vivencia que, pese a los años transcurridos, todavía recuerda con claridad.

Zumbado relató a través de un video que tenía apenas tres años cuando soñó con su abuelo, quien vivía en Esparza, mientras él residía con su familia en Heredia. En el sueño, su familiar aparecía en una habitación blanca y se despedía de él.

Lo que ocurrió después fue lo que convirtió aquella experiencia en un recuerdo que lo marcó.

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