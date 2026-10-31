Juan Carlos Zumbado recuerda ‘experiencia paranormal’ con muerte de su abuelo: ‘Se despidió de mí’

Con la llegada del 31 de octubre, fecha en la que se celebra Halloween, más de una persona recuerda alguna historia de terror o experiencia inexplicable que vivió. Eso hizo el periodista y presentador costarricenseJuan Carlos Zumbado quien compartió una vivencia que, pese a los años transcurridos, todavía recuerda con claridad.
Zumbado relató a través de un video que tenía apenas tres años cuando soñó con su abuelo, quien vivía en Esparza, mientras él residía con su familia en Heredia. En el sueño, su familiar aparecía en una habitación blanca y se despedía de él.
Lo que ocurrió después fue lo que convirtió aquella experiencia en un recuerdo que lo marcó.
“Yo me levanté llorando. Le dije a mi mamá: ‘Llamemos a abuelo porque se acaba de despedir de mí’”, contó.
Su madre, Rosa, decidió llamar para averiguar qué había sucedido. Como en aquella época no tenían teléfono en casa, se trasladó hasta un teléfono público ubicado en el parque Central de Heredia.
Primero llamó a la vivienda de su padre, pero nadie contestó. Después se comunicó con una pulpería del barrio y recibió una noticia inesperada: el señor había fallecido.
“¿Cómo, doña Rosa? ¿Usted no sabía? Su papá se murió de un paro cardíaco”, fue la respuesta que recibió, según recordó Zumbado.
El abuelo del periodista trabajaba como mecánico de barcos y murió mientras realizaba un esfuerzo físico durante su jornada laboral. Según explicó, no padecía una enfermedad que hiciera prever su fallecimiento.
La coincidencia entre el sueño y la noticia dejó una profunda impresión en Zumbado, quien reconoció que todavía se pregunta cómo pudo experimentar algo así a tan corta edad.
“Tiene que haber algo más allá, porque al final de cuentas están sucediendo estas cosas y no soy el único al que le pasan cosas así un poco paranormales”, reflexionó.