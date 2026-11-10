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Viva

José Bellat convirtió el romance de sus abuelitos en una serenata de boleros

El artista costarricense estrenó ‘Así suena el amor’, un disco romántico y cargado de historias

José Bellat Así suena el amor
José Bellat dio sus primeros pasos en la música costarricense con sonidos urbanos, pero en su último disco se decantó por el bolero romántico. Cortesía
Jessica Rojas Ch.