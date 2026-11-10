José Bellat convirtió el romance de sus abuelitos en una serenata de boleros

Un joven artista costarricense decidió mirar hacia sus raíces, recuperar los sonidos que acompañaron su infancia y convertir el amor de sus abuelos en música. Con apenas 26 años, José Bellat le dio a ese romance sonidos del bolero y trajo de vuelta los sentimientos de las serenatas y las cartas perfumadas en su disco Así suena el amor.

En el álbum, de la mano del productor Katylo, el artista costarricense hizo música sin apuros y con mucho sentimiento. Ocho canciones románticas hacen una oda que reivindica la ternura, la memoria familiar y el valor de la música.

Al ritmo del bolero, con guitarras y voces como grandes protagonistas, el álbum lleva al escucha a un viaje por una casa querida, por una tarde familiar y por los consejos de quienes nos enseñaron a querer la música. “El amor no se hace, se siente”, dice con voz potente don Carlos Moreira, el abuelo de Bellat, quien fue inspiración para el proyecto.

Lidia Chaverri y Carlos Moreira con los abuelitos de José Bellat. Su historia de amor inspiró todo un disco de música romántica. (Archivo)

Todo nació a partir de un poema que le escribió don Carlos a su esposa, Lidia Chaverri. Tienen 55 años de casados y están más enamorados que nunca; ese amor lo ha visto el cantante desde que tiene memoria y, a partir de las palabras románticas de su abuelo, escribió una canción: Un bolero pa’ mi negra.

La letra y la música son originales de Bellat; con la producción de Katylo y la guitarra de José Chavarría.

La historia de amor de sus abuelos maternos se sumó a la del abuelo paterno de José, quien era un apasionado por los boleros y las baladas románticas. De ahí, el gusto del artista por esta música. Todo sumó. “Queríamos darle al disco un sonido cálido, muy apapachable; creo que lo logramos”, comentó el artista en entrevista con La Nación.

Sonidos de la infancia

La historia de esta producción tiene raíces en la infancia. Antes de siquiera pensar en grabar un disco, José aprendió a cantar música romántica en un grupo de la iglesia, en el cual organizaban serenatas con boleros, rancheras y baladas.

Aunque era muy joven para conocer de manera profunda esas canciones, poco a poco el niño fue enamorándose de temas como Tres regalos y El reloj.

Esos recuerdos y la historia familiar fueron tomando forma hasta convertirse en Así suena el amor. El primer paso del proyecto fue Un bolero pa’ mi negra; por lo que el disco completo es una especie de segunda parte de esa canción.

La conexión familiar está presente no solo en la inspiración, sino en algunos detalles de la grabación. En el disco, Bellat incorpora en varias ocasiones la voz de su abuelo dándole consejos e, incluso, el momento en el que le entregó el poema que fue la punta de lanza de la idea musical.

Doña Lidia y don Carlos recibieron con entusiasmo el resultado musical. Bellat recordó que quedaron encantados cuando escucharon el disco y vieron en su nieto una imagen que les recordó a Carlos Gardel.

Una pausa necesaria en medio de la “prisa musical”

El disco de Bellat es una apuesta por música que exige tiempo, dedicación y una instrumentación cuidada. Cada detalle, explicó, está bien pensado y requirió de mucha atención.

La intención desde la concepción de la idea fue ir más allá de los sonidos creados de manera tecnológica. El artista se enfocó en buscar músicos, desarrollar arreglos y construir un sonido en el que cada instrumento (vientos, cuerdas y percusión) tuviera su espacio.

El proceso tomó varios meses e implicó arduas jornadas de trabajo. Músicos costarricenses como Pablo Aguilar y Luis Aguilar participaron en la grabación.

José Bellat compuso la letra de las canciones del disco 'Así suena el amor', inspiradas en el romance de sus abuelitos. (Cortesía)

El resultado es una producción en la que confluyen los sonidos con los arreglos y las letras de las canciones en una atmósfera que se siente elegante, que invita a escuchar sin distracciones.

Este disco, además, es disruptivo en un momento donde mucha música es de consumo rápido y masivo. En tiempos donde los videos de TikTok o los reels de Instagram conquistan la atención veloz del público, Bellat tomó su buen tiempo para hacer algo diferente. “Ahora todo es como muy banal, como fugaz; todo pasa y no deja nada”, reflexionó el artista al respecto.

La realidad retó a Bellat a crear una obra que permaneciera en quien la escucha, pero que también ha logrado una conexión entre generaciones que lo ha sorprendido.

Uno de los efectos que ha tenido el álbum es precisamente la respuesta de quienes lo han escuchado en compañía de sus familiares; según el intérprete, muchas personas le contaron que lo escucharon junto a sus abuelos. Esto significa para él uno de los mayores logros de la producción.

“Estamos uniendo a los abuelos con los nietos. Los pusimos a escuchar”, expresó. Para él, no se trata de recuperar una estética del pasado, sino de demostrar que las emociones que habitan en esos sonidos siguen teniendo lugar en el presente.

Así suena el amor es una oportunidad para poner pausa, escuchar y dejarse envolver por una melodía romántica que no pertenece a una sola época. Es, además, una manera de agradecer a quienes le enseñaron a reconocer la belleza del romance a través de la música.