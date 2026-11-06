¿Jorge Martínez tiene equipo de fútbol favorito? Esto reveló su pareja

El periodista costarricense Jorge Martínez ha dedicado buena parte de su vida a cubrir acontecimientos deportivos dentro y fuera del país. Su trayectoria le permitió estar presente en coberturas como Liga de Campeones de 2016 y la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014.

Sin embargo, hay detalles de su vida personal y profesional que todavía quedan por descubrir en el ámbito del entretenimiento deportivo. Así lo dejó ver su pareja, la periodista Laura Brenes, quien compartió anécdotas y curiosidades sobre el comunicador mientras ambos repasaban la extensa colección de gafetes que él conserva de sus coberturas.

Jorge Martínez repasó junto a su pareja Laura Brenes su carrera deportiva. (Instagram)

La pregunta de cuál es el club de los amores de Martínez tuvo una respuesta muy particular. Laura aseguró que, pese a compartir el mismo techo con él, todavía no logra descifrar con certeza cuáles son sus verdaderas simpatías en el balompié nacional.

“A veces le dicen que es morado, otros días que herediano, y una que otra manudo. Y a veces ninguna de las anteriores. Yo sigo confundida”, expresó la comunicadora entre risas.

Finalmente, Brenes elogió el amplio bagaje que caracteriza al presentador en múltiples disciplinas y resumió esa faceta con una frase certera: “Lo que les puedo decir es que Jotica es una enciclopedia del deporte”, dijo.