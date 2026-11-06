AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Viva

¿Jorge Martínez tiene equipo de fútbol favorito? Esto reveló su pareja

El reconocido periodista tiene amplia trayectoria en coberturas deportivas nacionales e internacionales

Jorge Martínez mostró su colección de gafetes.
Jorge Martínez mostró su colección de gafetes. Jorge martínez
Fiorella Montoya