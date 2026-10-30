Jorge Martínez habló como pocas veces y compartió ‘tesoros’ de su carrera

El periodista costarricense Jorge Martínez abrió una ventana de su memoria profesional al mostrar una colección que ha construido a lo largo de varias décadas de trabajo: los gafetes que conserva de coberturas deportivas alrededor del mundo.

En una serie de videos publicados por su esposa, Laura Brenes, el comunicador repasó algunos de los recuerdos que guarda de su trayectoria y, entre bromas, también mostró fotografías de los distintos carnés que utilizó a lo largo de los años.

“Yo salgo de todas las formas. Con un corte tipo Eros Ramazzotti. Carajillo, con buen pelo... esto fue en el 98. En el 2002 ya con pelo, pero ya menos pelo”, recordó entre risas.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

