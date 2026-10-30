Jorge Martínez habló como pocas veces y compartió ‘tesoros’ de su carrera

El periodista costarricense Jorge Martínez abrió una ventana de su memoria profesional al mostrar una colección que ha construido a lo largo de varias décadas de trabajo: los gafetes que conserva de coberturas deportivas alrededor del mundo.
“Yo salgo de todas las formas. Con un corte tipo Eros Ramazzotti. Carajillo, con buen pelo... esto fue en el 98. En el 2002 ya con pelo, pero ya menos pelo”, recordó entre risas.
El periodista se detuvo en imágenes de distintas épocas y bromeó sobre los cambios físicos que dejó el paso del tiempo. Sin embargo, el recorrido más especial llegó cuando mostró los gafetes de algunos de los acontecimientos deportivos que tuvo la oportunidad de cubrir.
Entre ellos destacó sus acreditaciones de varias ediciones del Campeonato Mundial de Fútbol: Alemania, Sudáfrica, Brasil y Rusia. Precisamente, al llegar a la identificación de Brasil 2014, hizo una pausa para señalarla como una de las más importantes de su colección.
“El más importante de todos es este: Brasil 2014, con las entradas de los partidos y demás”, expresó.
La colección también guarda recuerdos de otras disciplinas y competencias internacionales. Martínez enseñó acreditaciones de los Juegos Olímpicos de Atenas, la final de la Liga de Campeones del 2016, el Campeonato Mundial de Baloncesto de Indianápolis y celebraciones del Real Madrid por sus conquistas europeas.
El baloncesto también ocupa un espacio importante en sus recuerdos. El comunicador mostró gafetes de las finales de la NBA de 1995, 1997, 1998 y 2000, así como de distintos Juegos de Estrellas celebrados en Phoenix, Cleveland y Oakland.
A esa lista sumó una acreditación del Torneo Ericsson, posteriormente vinculado con Sony Ericsson, y otra de la Copa América Centenario.
“Son demasiadas memorias. Es de no acabar”, comentó al finalizar el repaso.