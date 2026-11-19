La preventa de entradas para el concierto de Don Omar en Costa Rica, programada para comenzar este jueves 19 de noviembre de 2026, fue aplazada debido a que la productora One aún no cuenta con la autorización necesaria para comercializar los boletos.

“Pese a todos los esfuerzos realizados para iniciar la preventa este 19 de noviembre, lamentablemente aún no contamos con la autorización correspondiente para dar inicio a la venta de entradas en la fecha inicialmente anunciada”, señaló la empresa en un comunicado oficial.

La organización no precisó cuándo se habilitará la compra de entradas, pero indicó que informará la nueva fecha en los próximos días.

La preventa de entradas estaba prevista para este jueves 19 de noviembre, pero fue aplazada por falta de autorización. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

Concierto mantiene su fecha

La presentación del intérprete puertorriqueño continúa programada para el 27 de noviembre de 2027 en San José.

“Queremos reiterar que el concierto se mantiene confirmado y que este ajuste corresponde exclusivamente al inicio de la venta de entradas”, aclaró One.

La productora también agradeció a Don Omar por su apoyo y comprensión durante el proceso, así como a sus seguidores por la confianza y el interés que han mostrado desde el anuncio del espectáculo.