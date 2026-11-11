Don Omar suspende conciertos por una infección respiratoria: ¿Cuáles fechas y ciudades se ven afectadas?

El cantante reguetonero, Don Omar, anunció por medio de sus redes sociales la decisión final de cancelar tres fechas de su gira The Last King World Tour.

Por medio de un post de Instagram, el puertoriqueño explicó que se trata de Ontario, Las Vegas y Salt Lake City debido a una recaída de la fuerte infección respiratoria que lo había afectado durante los últimos días y que, según recomendación médica, debe guardar reposo.

“Confiaba en que mi recuperación iba por buen camino. Lamentablemente, he sufrido una recaída de la fuerte infección respiratoria que me ha afectado durante estos días y, por instrucciones de mi médico, debo detenerme nuevamente y guardar reposo. Seguir exponiendo mi salud en estas condiciones no sería responsable”, expresó el artista.

El concierto de Don Omar en San José está anunciado para el 27 de noviembre de 2027. (Instagram/redes sociales)

Las fechas canceladas representaban el final de su agenda en 2026, es decir, de la primera etapa del tour.

“Lo que más me duele es saber que muchos de ustedes ya habían reorganizado sus planes, sus viajes y sus compromisos para acompañarme en estas nuevas fechas. Sé lo que significa pedirles comprensión por segunda vez y créanme que no es algo que tomo a la ligera”, lamentó el artista.

Tras esta pausa obligada por motivos de salud, el artista retomará los escenarios en febrero de 2027 con un espectáculo programado en Denver, Colorado.