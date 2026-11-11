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Don Omar suspende conciertos por una infección respiratoria: ¿Cuáles fechas y ciudades se ven afectadas?

El artista puertoriqueño se disculpó con sus fans tras tomar la decisión

02/03/2023 Estadio Nacional. El epicentro del reguetón en Costa Rica tuvo como máximos exponentes a los internacionales a Ryan Castro, Ivy Queen y Don Omar (en la foto). Pero antes participaron los artistas costarricenses Kavvo, el DJ Johnny, Gimario y Toledo. La fiesta de la música urbana llenó de emoción y alegría el recinto de La Sabana, donde cientos de fans bailaron y gozaron en el Urban Fest 2024. Foto: Rafael Pacheco Granados
Don Omar retomará los escenarios en febrero de 2027 con la segunda parte de su gira. Rafael Pacheco Granados
Valeria Yuliana Arce Orozco