Humorista Opo Marín anuncia fallecimiento de su madre: ‘Con mi alma destrozada’

El conocido humorista costarricense Opo Marín dio a conocer la noche de este martes 4 de noviembre la muerte de su madre, la señora Gladys Eugenia Oreamuno Quirós.
El artista compartió una breve esquela con un conmovedor mensaje. “Con mi corazón lleno de dolor y mi alma destrozada informo el regreso a la casa del Padre Celestial de mi amada madre”, dice la imagen con la fotografía de doña Gladys.
Además, Opo compartió un mensaje más extenso sobre cómo recordará a su madre y recibió decenas de comentarios de apoyo y esquelas desde diversos lugares en honor a ella.
“Esa sonrisa bella y esos ojitos verdes pispiretos. Esa cara de madre buena quedará en mi alma grabada. Ya descansas, madre abnegada, luchadora incansable, trabajadora y valiente sin temor a nada; sacaste la tarea más dura de ser mamá, esa mamá que nunca se rindió, con coraje siempre defendió a su manada, a la prole que trajo y por la que tanto cuidó”, escribió Opo.
Y agregó: “Hoy me quedará grabada esa linda sonrisa que me regalabas con un chiste que te contaba, o una burrada que saltaba. Hoy cuando diste tu último suspiro, cuando cerraste para siempre tu mirada, tantos recuerdos vinieron”, finalizó en el texto.