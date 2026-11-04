Humorista Opo Marín anuncia fallecimiento de su madre: ‘Con mi alma destrozada’

El conocido humorista costarricense Opo Marín dio a conocer la noche de este martes 4 de noviembre la muerte de su madre, la señora Gladys Eugenia Oreamuno Quirós.

El artista compartió una breve esquela con un conmovedor mensaje. “Con mi corazón lleno de dolor y mi alma destrozada informo el regreso a la casa del Padre Celestial de mi amada madre”, dice la imagen con la fotografía de doña Gladys.

Además, Opo compartió un mensaje más extenso sobre cómo recordará a su madre y recibió decenas de comentarios de apoyo y esquelas desde diversos lugares en honor a ella.

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