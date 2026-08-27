Histórico concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes llega a cines de Costa Rica

'Hasta que te conocí', 'Querida' y 'Amor eterno' son algunas de las canciones que forman parte del recordado concierto de Juan Gabriel.

Más de tres décadas después de marcar un hito en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México, Juan Gabriel volverá a la pantalla grande. Juan Gabriel. Mi Primer Bellas Artes llegará a los cines de Costa Rica este 28 de agosto para revivir las presentaciones que el Divo de Juárez ofreció en mayo de 1990, acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional.

La producción permitirá al público costarricense reencontrarse con uno de los espectáculos más relevantes en la trayectoria de Alberto Aguilera Valadez, nombre real del cantante y compositor mexicano.

En lugar de reconstruir su vida mediante una ficción, la película-concierto recupera las históricas funciones que el artista ofreció en el Palacio de Bellas Artes entre el 9 y el 12 de mayo de 1990.

Aquel encuentro entre Juan Gabriel y uno de los recintos culturales más prestigiosos de México tuvo un significado que trascendió lo musical.

El cantante llevó al escenario canciones de amor, dolor y nostalgia, y su presencia cuestionó las fronteras que entonces separaban la música popular de las expresiones artísticas tradicionalmente asociadas con Bellas Artes.

Para llevar ese momento al cine, el material fue restaurado y recibió una nueva edición cinematográfica. La producción incorpora imagen remasterizada, mezcla de sonido Dolby Atmos y escenas inéditas de los ensayos previos al espectáculo.

Además, fue dirigida por la cineasta mexicana María José Cuevas y realizada por Sony Music Vision, en colaboración con la productora Mezcla.

La película ya tiene funciones anunciadas en Costa Rica, en complejos de Cinemark y Nova Cinemas.

Un hito en Bellas Artes

Juan Gabriel se presentó por primera vez en el Palacio de Bellas Artes el 9 de mayo de 1990. Esa función abrió una serie de cuatro conciertos, realizados hasta el 12 de mayo, junto a la Orquesta Sinfónica Nacional y bajo la dirección de Enrique Patrón de Rueda.

Su presencia en el teatro tuvo una carga simbólica particular. Bellas Artes se identificaba, principalmente, con espectáculos de ópera, ballet y música clásica; Juan Gabriel, en cambio, era una figura central de la música popular mexicana y latinoamericana, con un repertorio que conectaba con experiencias cotidianas: el amor no correspondido, la despedida, la nostalgia y la pérdida.

La programación del artista en ese escenario generó cuestionamientos entre algunos sectores. No obstante, el cantante respondió desde su mayor fortaleza: el escenario. Las presentaciones contaron con localidades agotadas y confirmaron que sus canciones podían dialogar con los arreglos sinfónicos sin perder la cercanía que las había convertido en éxitos masivos.

El artista detrás del personaje

Alberto Aguilera Valadez nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán, México, aunque creció en Ciudad Juárez, Chihuahua, ciudad que inspiró su conocido apelativo de Divo de Juárez. Inició su trayectoria profesional como Juan Gabriel y alcanzó fama a inicios de la década de 1970, tras el éxito de No tengo dinero.

En una carrera de más de cuatro décadas se consolidó como cantante, compositor, productor y figura escénica. Sus composiciones fueron interpretadas por artistas de distintos géneros y generaciones, mientras que su propia discografía reunió baladas, rancheras, boleros, música mariachi y pop.

Murió el 28 de agosto de 2016, a los 66 años, pero su repertorio continúa siendo parte de la memoria musical de Latinoamérica. Su obra trascendió por la forma en que convirtió historias personales —amores complejos, ausencias familiares, reconciliaciones y despedidas— en canciones capaces de conectar con públicos muy distintos.

el 9 de mayo de 1990. El 9 de mayo de 1990, el Divo de Juárez se presentó por primera vez en el Palacio de Bellas Artes, de Ciudad de México. (Archivo.)

Canciones que siguen vigentes

La película-concierto permitirá escuchar títulos como Yo no nací para amar, Inocente pobre amigo, Se me olvidó otra vez, Querida, Amor eterno y Hasta que te conocí. En Bellas Artes, esas canciones adquirieron nuevos matices mediante el acompañamiento sinfónico y la presencia escénica de Juan Gabriel.

Uno de los segmentos más recordados es Hasta que te conocí, una interpretación en la que el artista alterna momentos de intimidad vocal con pasajes de mayor intensidad. La secuencia resume buena parte de las cualidades que distinguieron su estilo: dramatismo, dominio del ritmo, espontaneidad y una relación directa con el público.

El concierto fue registrado y más tarde publicado como el álbum en vivo Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes, lanzado en diciembre de 1990. Con el tiempo, ese material audiovisual se consolidó como uno de los documentos más representativos de la trayectoria del artista y de la música popular mexicana.

Acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional, Juan Gabriel convirtió sus grandes éxitos en un espectáculo de enorme fuerza escénica. (Archivo.)

Un reencuentro para el público

La llegada de Juan Gabriel. Mi Primer Bellas Artes a Costa Rica permitirá revisitar un capítulo relevante de la historia cultural mexicana. Para quienes crecieron con su música, la película ofrece la posibilidad de volver a escuchar canciones asociadas con momentos personales y familiares.

Y para las nuevas generaciones, el concierto que veremos en pantalla grande representa una oportunidad de descubrir a Juan Gabriel en una de sus facetas más completas: compositor, cantante, intérprete y creador de un espectáculo que sigue vigente.

Más de 30 años después de aquellas noches de mayo de 1990, Juan Gabriel regresará a las salas costarricenses con un concierto que conserva su fuerza: la de un artista capaz de convertir cada canción en un relato compartido y cada escenario en una celebración.