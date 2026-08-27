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Histórico concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes llega a cines de Costa Rica

La película permitirá al público costarricense reencontrarse con uno de los espectáculos más importantes en la carrera del Divo de Juárez

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Por Fátima Jiménez

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Juan Gabriel
'Hasta que te conocí', 'Querida' y 'Amor eterno' son algunas de las canciones que forman parte del recordado concierto de Juan Gabriel. (AFP)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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