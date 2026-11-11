Hija de Leonardo Perucci comparte sentido mensaje: esto fue lo que dijo

La muerte de Leonardo Perucci dejó decenas de mensajes de apoyo, recuerdos y memorias colectivas junto al actor chileno que se radicó en Costa Rica. Uno de los más importantes llegó de la mano de su hija Valeria Perucci.

La hija del actor publicó un breve mensaje en sus redes sociales, acompañado por una fotografía de cuando era pequeña al lado de su padre.

“Mi papito querido. Gracias por el bombardeo de cariño, él debe estar conmovido viendo todo este mar de afecto”, escribió.

Y añadió un fuerte agradecimiento a quienes han estado de cerca con la familia.

“Muchísimas gracias por demostrar tanto cariño y honrarlo como él se merece. Gracias”, continuó en la breve publicación de Facebook.

Perucci, quien falleció este 10 de noviembre a los 87 años, será velado desde las 4 p. m. de este miércoles en la Funeraria del Magisterio Nacional, y será despedido con una misa en la iglesia Don Bosco, el 12 de noviembre, a la 1:30 p. m., según lo informado por su familia.