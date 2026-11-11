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Hija de Leonardo Perucci comparte sentido mensaje: esto fue lo que dijo

El querido actor falleció a los 87 años

Familia de Leonardo Perucci recibió palabras de aliento desde diversos sectores.
Familia de Leonardo Perucci recibió palabras de aliento desde diversos sectores. Jose Cordero
Fiorella Montoya